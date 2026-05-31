¿Cuándo es legítimo el descuento al jubilado?

Con frecuencia recibimos consultas de jubilados que observan en su recibo de haberes un descuento identificado como aplicación del Artículo 9 de la Ley 24.463, conocida como Ley de Solidaridad Previsional, sin comprender exactamente qué significa ni si corresponde su aplicación en su caso particular. Para entender el tema es necesario remontarnos a 1995, cuando se sancionó aquella ley en un contexto de fuerte crisis financiera del sistema previsional argentino. El espíritu de la norma fue establecer mecanismos de contención del gasto previsional y reforzar el financiamiento del sistema, imponiendo límites a los haberes más elevados bajo un criterio de solidaridad. En otras palabras, quienes perciben jubilaciones superiores al haber máximo previsional pueden sufrir una deducción sobre el excedente, suma que vuelve a integrarse al sistema para su financiamiento.