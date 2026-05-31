¿Cuándo es legítimo el descuento al jubilado?

Con frecuencia recibimos consultas de jubilados que observan en su recibo de haberes un descuento identificado como aplicación del Artículo 9 de la Ley 24.463, conocida como Ley de Solidaridad Previsional, sin comprender exactamente qué significa ni si corresponde su aplicación en su caso particular. Para entender el tema es necesario remontarnos a 1995, cuando se sancionó aquella ley en un contexto de fuerte crisis financiera del sistema previsional argentino. El espíritu de la norma fue establecer mecanismos de contención del gasto previsional y reforzar el financiamiento del sistema, imponiendo límites a los haberes más elevados bajo un criterio de solidaridad. En otras palabras, quienes perciben jubilaciones superiores al haber máximo previsional pueden sufrir una deducción sobre el excedente, suma que vuelve a integrarse al sistema para su financiamiento.
Sin embargo, la aplicación de esta norma ha generado innumerables conflictos administrativos y judiciales a lo largo de los años, especialmente cuando los descuentos exceden los límites admitidos por la jurisprudencia o se aplican a beneficiarios que no deberían estar alcanzados.
Primer supuesto
Uno de los errores más frecuentes que observamos en la práctica profesional es la aplicación del Artículo 9 a beneficiarios comprendidos en regímenes especiales, particularmente docentes, docentes universitarios e investigadores científicos. La jurisprudencia ha reconocido reiteradamente que estos beneficios poseen características propias y específicas que impiden la aplicación automática de los topes y deducciones previstos para el régimen general. Diversos precedentes judiciales han sostenido la inaplicabilidad de estos descuentos cuando afectan derechos reconocidos por los regímenes especiales. Por ello, quienes pertenezcan a alguno de estos regímenes y observen en su recibo una deducción vinculada al Artículo 9 deberían realizar de inmediato una revisión profesional de su caso, iniciar el correspondiente reclamo administrativo ante Anses y, de ser necesario, acudir a la vía judicial.
Segundo supuesto
La situación es diferente para los beneficiarios del régimen general. En estos casos la aplicación del Artículo 9 puede resultar procedente. Sin embargo, existe un límite fundamental establecido por la jurisprudencia: el descuento no puede transformarse en confiscatorio. La Corte Suprema y los tribunales previsionales han sostenido reiteradamente que la quita no puede superar el 15% del haber máximo previsional, criterio que surge de numerosos precedentes vinculados a la confiscatoriedad de los topes previsionales. Cuando la deducción excede ese límite, corresponde iniciar el reclamo administrativo ante Anses y, en caso de rechazo o silencio, promover la correspondiente acción judicial.
Existe además una situación que muchos jubilados desconocen. Puede ocurrir que hoy el descuento aplicado por la Anses no supere el límite considerado razonable por la jurisprudencia y, por lo tanto, no exista todavía un reclamo viable. Pero eso no significa que la situación vaya a mantenerse igual en el tiempo. Los aumentos previsionales se calculan sobre el haber total que corresponde percibir. Sin embargo, el tope previsional actúa limitando el monto efectivamente cobrado. Como consecuencia, mes tras mes puede ampliarse la diferencia entre el haber que realmente corresponde y el haber efectivamente abonado.
Esa brecha creciente provoca que el descuento derivado del Artículo 9 aumente progresivamente. Por ello, una persona que hoy no registra una quita superior al 15% podría encontrarse dentro de algunos meses en una situación completamente distinta, con una afectación patrimonial que ya habilite el inicio de los reclamos administrativos y judiciales correspondientes.
Más allá de las cuestiones jurídicas, el debate de fondo sigue plenamente vigente. Resulta legítimo preguntarse si es razonable exigir un nuevo esfuerzo solidario a quienes, durante treinta, cuarenta o más años realizaron aportes al sistema previsional sobre salarios elevados, para luego encontrarse con que la prestación obtenida se encuentra limitada por topes que reducen significativamente la proporcionalidad entre lo aportado y lo percibido.
La solidaridad constituye un principio esencial de la seguridad social. Sin embargo, también lo son la proporcionalidad, la sustitutividad del haber y el derecho constitucional a una jubilación digna. Por ello, resulta fundamental que cada jubilado conozca exactamente cómo se compone su haber, qué descuentos se le practican y si esos descuentos se encuentran dentro de los límites legales y constitucionales vigentes.
Como siempre decimos desde esta columna: revisar a tiempo puede evitar la pérdida de derechos y permitir el acceso a diferencias económicas que, en muchos casos, representan sumas verdaderamente importantes.