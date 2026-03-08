Columna previsional: cuando el jubilado se convierte en aportante al sistema

Esta ley fue sancionada en el año 1995 y establece la existencia de un tope al haber previsional, definiendo un monto máximo de haber jubilatorio. En la práctica, esto significa que cuando el cálculo del haber previsional de un jubilado supera ese monto máximo fijado por el sistema, el excedente se descuenta y se deriva nuevamente al propio sistema previsional.