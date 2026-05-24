Semana de noticias económicas positivas para el gobierno

De allí derivan varias dificultades. Una, que pocos insumos son exclusivos de una actividad específica sino que se usan en varias. Un sector proveedor lo es de diversas producciones. Priorizar al que hoy parece influir más dificulta las variaciones características de cualquier economía en evolución, le imprime un sesgo sectorial que, experiencia argentina, culmina en el desvío de capacidades humanas y materiales en lobby para mantener la preferencia en vez de usarse en innovaciones y en competencia entre lobbies. Otra, se encarecen los recursos para las restantes actividades que los necesiten. La mencionada prioridad aumenta la capacidad de demanda del sector en cuestión, adrede para aprovechar el multiplicador, pero reduce las posibilidades del resto para conseguir insumos y factores productivos por lo que deberán pagar más si quieren contratarlos o bien achicarse. Por último, la provisión de insumos no es infinita y en consecuencia los costos no son constantes. La actividad favorecida chocará con los límites de oferta de recursos y si quiere más deberá pagar más. Y ese límite del proveedor significa que la multiplicación se agota. Se puede apelar al comercio exterior para cubrir el faltante, pero habría que especular sobre efectos en la balanza de pagos y reservas del Banco Central y considerar que ya no habrá multiplicación doméstica.