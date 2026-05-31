Trabajar para empatar: la nueva lógica de la clase media argentina

“Dependiendo del momento y del nivel socioeconómico, el pluriempleo podía significar el acceso a bienes de confort o esparcimiento”, explica. “Sin embargo, en la realidad que enfrentamos hoy, en la que hay una economía fuertemente fracturada entre sectores ganadores y perdedores del nuevo modelo, ese segundo o tercer ingreso está estrictamente asociado a llegar a fin de mes de una manera un poco más confortable, y no con las vacaciones”.