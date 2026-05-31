La trampa del pluriempleo en Tucumán: "Al bajar la inflación quedó al descubierto la cruda realidad de los sueldos"

¿Rinde económicamente un empleado que llega a su puesto habiendo dormido apenas cinco horas? Marengo es tajante al respecto. "Seguramente afecta, y genera problemas de eficiencia en todos los índices. Hay un círculo vicioso que involucra al trabajador, pero también al chico que va al colegio, duerme mal y se alimenta mal". Ante esta situación, plantea que el sector empresarial enfrenta el desafío de evaluar ese costo en el rendimiento cotidiano. "Cada empresa tendrá que hacer una evaluación de cuál es el costo que tiene de esa pérdida de productividad. Si siente efectivamente ese impacto, por ahí le convendría pagar mayores salarios con tal de que la persona llegue más descansada a su posición de trabajo".