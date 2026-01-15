Estas son las situaciones que pueden reducir el efecto de las pastillas anticonceptivas, según expertos

Consumir ciertos medicamentos, infusiones o tener algunas enfermedades pasajeras pueden alterar el efecto de las pastillas anticonceptivas y provocar embarazos no deseados. Los ginecólogos exhortan a sus pacientes a prestar mucha atención a estos puntos y ante la aparición de cualquier síntoma concurrir a una consulta para cambiar el tratamiento.
Una de las señales que puede indicar una disminución en la eficacia de la pastilla anticonceptiva es la ausencia de la menstruación o pequeños sangrados fuera del período menstrual. Según los ginecólogos, esto se traduce en que la mujer no está teniendo la cantidad de hormonas que necesita en el torrente sanguíneo de forma constante, por ende, deberán indicar un método anticonceptivo adicional o realizar el cambio por un implante hormonal o DIU.
Las seis situaciones que pueden cortar el efecto de las pastillas anticonceptivas
Según consigna el sitio Tua Saúde, las situaciones que pueden cortar el efecto de las anticonceptivas son:
1. Tomar medicamentos
Algunos medicamentos pueden interferir en la eficacia de los anticonceptivos orales porque disminuyen su absorción o alteran el metabolismo de la pastilla, esto puede llevar a una disminución de la cantidad de hormonas en el cuerpo, reduciendo o cortando su efecto. Esos medicamentos son:
- Antibióticos como rifampicina, rifapentina y rifabutina, utilizados para tratar la tuberculosis, lepra y meningitis bacteriana;
- Antifúngicos como la griseofulvina o ketoconazol utilizados para tratar micosis en la piel;
- Anticonvulsivantes como fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, primidona, topiramato o felbamato, usados para disminuir o eliminar crisis convulsivas;
- Antirretrovirales como lopinavir, ritonavir, darunavir, efavirenz o nevirapina utilizados para el tratamiento de la infección por VIH.
2. Tener vómitos o diarrea
Tener un episodio de vómito o diarrea hasta cuatro horas después de haber tomado el anticonceptivo puede hacer que no haya tenido tiempo de ser absorbido por el organismo, perdiendo totalmente su efecto o disminuyendo su eficacia.
Ante situaciones de este tipo, se recomienda tomar la siguiente píldora para garantizar la dosis diaria necesaria para protegerse de un embarazo no deseado. Sin embargo, en caso de diarrea crónica o cuando no es posible controlar las heces líquidas durante más de cuatro horas, se debe optar por otro método anticonceptivo como el preservativo, el implante o el DIU, por ejemplo.
3. Enfermedades o alteraciones en el intestino
Las mujeres que sufren de alguna enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, tienen una ileostomía o se han realizado un bypass yeyunoileal tienen más riesgo de quedar embarazadas. Según los profesionales de la salud, estas situaciones pueden impedir que el intestino delgado absorba correctamente las hormonas presentes en la píldora, disminuyendo así su eficacia en la protección contra un embarazo.
4. Olvidar tomarse la pastilla anticonceptiva
Olvidarse de tomar la pastilla anticonceptiva causa una variación en los niveles de hormonas en el cuerpo provocando un aumento en el riesgo de ovular. Si el olvido fue de un día, en la primera semana del blíster, hay un mayor riesgo de embarazo porque la ovulación puede suceder más temprano y los espermatozoides pueden sobrevivir en el canal vaginal hasta cinco a siete días después del contacto íntimo.
En este caso, se debe tomar en cuanto recuerde y después tomar la siguiente pastilla en el horario habitual y utilizar otro método anticonceptivo adicional, como el preservativo, por ejemplo, durante los siguientes siete días.
Cabe señalar que olvidarse la pastilla varias veces durante el mes, no permite un efecto anticonceptivo eficaz y el riesgo de embarazo aumenta mucho. En este caso, se debe utilizar preservativos durante toda la toma del blíster hasta que se inicie uno nuevo.
5. Consumir infusiones diuréticas en exceso
Tomar grandes dosis de tés diuréticos inmediatamente después de haber ingerido la píldora puede disminuir su eficacia. Esto se produce ya que el cuerpo puede que no tenga el tiempo suficiente para absorber el medicamento que puede ser eliminado del organismo a través de la orina. No se recomienda consumir más de cinco tazas de tés como el de cola de caballo o el de agua de jamaica (hibisco) momentos antes o después de ingerir la pastilla anticonceptiva.
6. Obesidad o sobrepeso
Algunos estudios indican que la obesidad o sobrepeso pueden interferir en la forma en cómo la pastilla anticonceptiva es metabolizada en el cuerpo, pudiendo tener una reducción en su eficacia. Además, la eficacia de la pastilla del día siguiente y del parche hormonal también es menor en mujeres que padecen de obesidad o sobrepeso.