Estas son las situaciones que pueden reducir el efecto de las pastillas anticonceptivas, según expertos

Una de las señales que puede indicar una disminución en la eficacia de la pastilla anticonceptiva es la ausencia de la menstruación o pequeños sangrados fuera del período menstrual. Según los ginecólogos, esto se traduce en que la mujer no está teniendo la cantidad de hormonas que necesita en el torrente sanguíneo de forma constante, por ende, deberán indicar un método anticonceptivo adicional o realizar el cambio por un implante hormonal o DIU.