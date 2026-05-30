Córdoba marchó por Agostina Vega: dolor, bronca y reclamos de Justicia tras el hallazgo de sus restos

Resumen para apurados
- Vecinos y familiares marcharon este sábado en Córdoba para reclamar justicia tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida.
- La protesta, que incluyó corte de calles y quema de neumáticos, se desató luego de que los restos de la menor fueran encontrados en un descampado tras una semana de búsqueda.
- La movilización expone el creciente malestar social ante la inseguridad en Córdoba y la fuerte exigencia a la policía y la justicia para esclarecer el femicidio rápidamente.
El hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, desató una profunda conmoción y una inmediata reacción de vecinos, familiares y allegados, que este sábado se movilizaron para reclamar Justicia.
La menor fue encontrada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. La noticia se confirmó alrededor de las 17.30 y generó escenas de dolor y bronca en distintos sectores de la ciudad.
Poco después comenzaron a reunirse personas en los alrededores de la vivienda de Agostina, ubicada en la esquina de Alem y Rancagua, en el barrio General Mosconi. “Agostina, Agostina”, gritaban los manifestantes mientras aplaudían y levantaban carteles con la imagen de la adolescente.
Dentro de la casa permanecían familiares y allegados de la víctima, excepto su madre, Melisa Heredia, que debió ser internada tras sufrir una descompensación al enterarse del hallazgo.
Entre abrazos, llantos y muestras de apoyo, amigos y conocidos intentaban contenerse mutuamente mientras la concentración crecía con el correr de los minutos.
Cerca de las 18.30, las calles cercanas ya estaban colmadas de personas que marchaban para acompañar a la familia y exigir respuestas.
“Nos cansamos de gritar, nadie nos escuchó. ¿Qué hago yo sin mi sobrina? No hicieron una mierda, ¿cuánto se tardaron?”, expresó entre lágrimas una tía de Agostina, detrás de las rejas de la vivienda y frente a vecinos y medios de comunicación. Otro familiar lanzó una frase cargada de furia: “Vamos a quemar todo”.
“Justicia para ella, queremos justicia por Agostina. Esto no va a quedar así”, afirmó una vecina apostada frente a la casa. “Tenemos hijos, se nos estremece el cuerpo”, agregó otra mujer.
En medio de la protesta, algunos manifestantes bloquearon calles con neumáticos, maderas y cartones encendidos.
El reclamo también se trasladó hasta el barrio Ampliación Ferreyra, donde vecinos se reunieron en el acceso al sector donde encontraron los restos de la adolescente. Desde allí pidieron justicia y reclamaron mayores medidas de seguridad.
“Lo único que estamos pidiendo es justicia por Agostina. Vamos a estar apoyando a la familia y que no manchen el barrio. Les agradecemos a los medios, porque esto se movilizó por ustedes”, expresó uno de los residentes, según replicó Infobae.
"¿Cómo mandamos a nuestros hijos a la escuela ahora?"
En la manifestación participaron familias enteras, incluso niños que acompañaban los aplausos y los pedidos de justicia.
Durante la marcha también se vivió un momento de silencio y respeto cuando una de las abuelas de Agostina salió de la vivienda para retirarse.
“Le podría pasar a cualquier familia, por eso estamos acá y vamos a seguir estando. La Policía tendría que haber actuado, el fiscal también. Tardaron muchísimo”, sostuvo un vecino.
“Somos vecinos, los conocemos hace mucho tiempo. Son muy buena gente”, agregó otra residente del barrio.
“Vine acá porque soy mamá soltera, sé todas las injusticias que pasan las mamás. Hasta que esto no se resuelva vamos a estar acá apoyando a la familia”, expresó otra mujer que participaba de la movilización.
“Vine porque me duele mucho esto. En Córdoba y en Argentina no hay justicia. A ellos no les importa nada”, dijo otra vecina.
“¿Cómo mandamos a nuestros hijos a la escuela ahora? Tengo hijas, sobrinas, nietas”, fue otro de los testimonios que se escucharon durante una jornada atravesada por el dolor, la indignación y el reclamo de respuestas por parte de las autoridades.