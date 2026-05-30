Córdoba marchó por Agostina Vega: dolor, bronca y reclamos de Justicia tras el hallazgo de sus restos

“Nos cansamos de gritar, nadie nos escuchó. ¿Qué hago yo sin mi sobrina? No hicieron una mierda, ¿cuánto se tardaron?”, expresó entre lágrimas una tía de Agostina, detrás de las rejas de la vivienda y frente a vecinos y medios de comunicación. Otro familiar lanzó una frase cargada de furia: “Vamos a quemar todo”.