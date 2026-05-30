Arsenal y PSG van por la Champions, pero también por un récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar
El ganador de la final en Budapest superará los €150 millones en ingresos por una sola edición del torneo. Ni el Barcelona de Messi ni el Real Madrid de Cristiano alcanzaron una cifra semejante.
Resumen para apurados
- Arsenal y PSG juegan hoy la final de la Champions League en Budapest, donde el ganador obtendrá un récord histórico de más de 150 millones de euros en ingresos.
- Este hito financiero se debe al nuevo formato de la UEFA, superando los ingresos obtenidos previamente por los históricos equipos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
- El premio consolidará al ganador entre los clubes más ricos del mundo, permitiéndole proyectar ingresos anuales que podrían alcanzar los 900 millones de euros.
La final de la UEFA Champions League que hoy enfrentará al Arsenal FC y al Paris Saint-Germain en Budapest definirá mucho más que al nuevo campeón de Europa. El partido también pondrá en juego un récord económico sin precedentes: el ganador se convertirá en el club que más dinero obtuvo en una sola edición del torneo continental.
La transformación financiera de la Champions, impulsada por el nuevo formato implementado por la UEFA esta temporada, elevó los ingresos de los participantes a niveles nunca antes vistos. El aumento de partidos en la fase de liga, sumado a la reestructuración de los derechos comerciales y televisivos, generó una bolsa de premios récord que modificó por completo la escala económica de la competencia.
Hasta hace pocos años, los equipos más exitosos del continente aspiraban a recaudar entre €130 y €135 millones por conquistar el torneo. Ni siquiera los poderosos equipos del FC Barcelona o del Real Madrid CF durante sus ciclos más dominantes lograron alcanzar las cifras que hoy están al alcance de Arsenal y PSG.
Según estimaciones de medios especializados, el conjunto dirigido por Mikel Arteta ya tiene asegurados alrededor de €143,2 millones gracias a su recorrido deportivo y a los ingresos derivados del mercado televisivo. El PSG, por su parte, llega a cifras similares impulsado por su peso comercial, los derechos audiovisuales y su posición dentro del coeficiente UEFA.
Sin embargo, el gran salto llegará con la final. La UEFA otorgará €10,5 millones dicionales al campeón y seis millones al subcampeón. Esto significa que el vencedor superará cómodamente la barrera de los €150 millones obtenidos únicamente por su participación en la Champions League.
El caso del PSG tiene además una particularidad. Al haber finalizado fuera de los ocho primeros puestos en la fase de liga, el conjunto parisino debió disputar una ronda extra de playoffs para acceder a los octavos de final. Esa instancia le permitió sumar ingresos adicionales por partidos que el Arsenal no necesitó jugar tras clasificarse directamente.
Más allá del prestigio deportivo, el impacto económico puede ser determinante para la planificación futura de ambos clubes. En el caso del Arsenal, una consagración permitiría proyectar ingresos anuales cercanos a los €900 millones, una cifra reservada para las instituciones más poderosas del planeta.
La Champions League siempre fue el torneo más codiciado del fútbol europeo. Ahora también se ha convertido en el negocio más lucrativo. Y en Budapest, además de levantar la Orejona, Arsenal y PSG buscarán quedarse con una marca financiera que ni las generaciones de Messi y Cristiano Ronaldo pudieron alcanzar.