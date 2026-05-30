Arsenal y PSG van por la Champions, pero también por un récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar

La transformación financiera de la Champions, impulsada por el nuevo formato implementado por la UEFA esta temporada, elevó los ingresos de los participantes a niveles nunca antes vistos. El aumento de partidos en la fase de liga, sumado a la reestructuración de los derechos comerciales y televisivos, generó una bolsa de premios récord que modificó por completo la escala económica de la competencia.