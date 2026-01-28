Así se definió la primera fase de la Champions League: resultados, clasificados y playoffs

En cuanto a los argentinos, además del doblete de Mac Allister, Enzo Fernández convirtió de penal el primer gol de Chelsea. Cristian Romero fue protagonista en Tottenham con una asistencia para Kolo Muani en la victoria ante Frankfurt. Franco Mastantuono sumó minutos, Julián Álvarez volvió a quedarse sin convertir, Lautaro Martínez no pudo conseguir la clasificación directa a octavos con Inter y el Marsella de Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina cayó 3-0 ante Brujas.