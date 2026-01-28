Así se definió la primera fase de la Champions League: resultados, clasificados y playoffs

La última jornada de Champions League tuvo 18 partidos disputados en simultáneo, goles por todos lados y una tabla que se reordenó una y otra vez durante los 90 minutos.
Los resultados acompañaron el clima de locura. Liverpool fue demoledor y aplastó 6-0 a Qarabag, con una actuación sobresaliente de Alexis Mac Allister, autor de dos goles. Benfica, con Nicolás Otamendi, dio uno de los golpes del día al vencer 4-2 al Real Madrid, resultado que terminó dejando al conjunto español fuera del top 8.
Entre otros marcadores destacados de la jornada final, Manchester City derrotó 2-0 a Galatasaray, Tottenham ganó 2-0 como visitante ante Frankfurt, Napoli se impuso 3-2 a Chelsea y Atlético de Madrid cayó 1-2 frente a Bodø/Glimt.
Con estos resultados, la tabla general de la primera fase terminó de definirse. Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City finalizaron entre los ocho primeros, lo que les permitió clasificar directamente a los octavos de final.
Del 9° al 24° puesto, en tanto, quedaron equipos como Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Benfica, que deberán disputar los playoffs para seguir en competencia. El resto de los clubes quedó eliminado del certamen.
En cuanto a los argentinos, además del doblete de Mac Allister, Enzo Fernández convirtió de penal el primer gol de Chelsea. Cristian Romero fue protagonista en Tottenham con una asistencia para Kolo Muani en la victoria ante Frankfurt. Franco Mastantuono sumó minutos, Julián Álvarez volvió a quedarse sin convertir, Lautaro Martínez no pudo conseguir la clasificación directa a octavos con Inter y el Marsella de Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina cayó 3-0 ante Brujas.