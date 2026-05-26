La peculiar situación que vive Argelia antes del debut contra la selección argentina en el Mundial

Mientras la selección argentina ya empieza a enfocarse de lleno en el debut mundialista frente a Argelia, el conjunto africano atraviesa una situación muy particular a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Vladimir Petković puso en marcha los entrenamientos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, aunque todavía no oficializó la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026.