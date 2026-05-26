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La peculiar situación que vive Argelia antes del debut contra la selección argentina en el Mundial

El primer rival de la albiceleste ya comenzó los entrenamientos, pero todavía no confirmó la lista definitiva de convocados.

La peculiar situación que vive Argelia antes del debut contra la selección argentina en el Mundial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argelia inició entrenamientos para el Mundial 2026 sin definir su lista antes de debutar ante Argentina el 16 de junio en EE. UU. debido a la incertidumbre por lesiones.
  • El DT Vladimir Petković demora la nómina por problemas físicos de figuras como Houssem Aouar y Luca Zidane, mientras la prensa local vigila el arribo de futbolistas.
  • Pese a las dudas, Argelia cuenta con figuras como Riyad Mahrez para enfrentar a Argentina en un cruce que marcará el inicio de la defensa del título del campeón mundial.
Resumen generado con IA

Mientras la selección argentina ya empieza a enfocarse de lleno en el debut mundialista frente a Argelia, el conjunto africano atraviesa una situación muy particular a menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Vladimir Petković puso en marcha los entrenamientos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, aunque todavía no oficializó la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026.

La incertidumbre alrededor de la convocatoria se transformó en uno de los grandes temas en Argelia. Distintos medios locales comenzaron incluso a seguir los movimientos de los futbolistas en el aeropuerto Internacional Houari Boumediene para intentar descubrir quiénes formarán parte del plantel que viajará rumbo a Estados Unidos. Las imágenes de varios jugadores llegando a la concentración rápidamente dispararon especulaciones entre los hinchas y la prensa.

Las lesiones que preocupan en Argelia

El principal problema para el cuerpo técnico pasa por el estado físico de varios futbolistas importantes. Después de la última Copa Africana de Naciones, algunos jugadores quedaron con secuelas físicas y todavía no lograron recuperar continuidad. Uno de los casos que más preocupa es el de Houssem Aouar, que arrastra molestias crónicas en el aductor y todavía trabaja de manera diferenciada.

También aparecen bajo observación Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes atravesaron lesiones importantes durante los últimos meses y todavía no tienen asegurado un lugar dentro de la lista definitiva. Por eso, Petković decidió mantener abiertas distintas alternativas mientras avanza la preparación para el amistoso frente a Países Bajos del próximo 3 de junio en Rotterdam.

En el arco también existe una situación llamativa. Todo indicaba que Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, sería uno de los titulares de Argelia en el Mundial. Sin embargo, una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral sufridas recientemente podrían dejarlo afuera al menos del debut frente a la Selección argentina.

Más allá de las dudas, Argelia mantiene figuras de enorme jerarquía internacional como Riyad Mahrez, principal referente ofensivo del equipo africano. El conjunto argelino enfrentará a la Scaloneta el próximo 16 de junio en Kansas City, en un partido que marcará el inicio del camino del campeón del mundo en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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