El fruto seco ideal para el invierno: aporta energía, fortalece las defensas y ayuda a cuidar el corazón
Las castañas se destacan entre los alimentos de invierno por su aporte de energía, fibra, vitamina C y minerales esenciales. Además, ayudan a fortalecer las defensas, cuidar el corazón y mantener una alimentación equilibrada durante los meses fríos.
Resumen para apurados
- Las castañas se consolidan este invierno como un fruto seco clave para la salud al aportar energía, reforzar defensas y proteger el sistema cardiovascular de forma natural.
- Con menos grasas que otros frutos secos, aportan fibra, potasio y vitamina C. Su versatilidad permite consumirlas asadas, hervidas o incorporadas en guisos y platos invernales.
- Al ser libres de gluten, se perfilan como un recurso clave para dietas inclusivas y saludables, ayudando a mantener el bienestar general durante los meses de bajas temperaturas.
Con la llegada de las bajas temperaturas, algunos alimentos ganan protagonismo por su capacidad para aportar calor, energía y nutrientes esenciales. Entre ellos se encuentran las castañas, un fruto seco que suele consumirse con mayor frecuencia durante el otoño y el invierno y que ofrece numerosos beneficios para la salud.
A diferencia de otros frutos secos, las castañas presentan un perfil nutricional particular: contienen menos grasas y calorías, pero aportan carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del organismo.
Por qué las castañas son una buena opción durante los meses fríos
Uno de los principales beneficios de las castañas es su capacidad para proporcionar energía de manera gradual. Gracias a su contenido de carbohidratos complejos, ayudan a mantener la vitalidad a lo largo del día y colaboran con la conservación del calor corporal, algo especialmente importante durante el invierno.
Además, son una alternativa más liviana que otros frutos secos como las nueces o las almendras. Esta característica las convierte en una opción interesante para quienes buscan incorporar alimentos nutritivos sin aumentar excesivamente el consumo de grasas.
Otro aspecto destacado es su aporte de fibra, un nutriente fundamental para favorecer el tránsito intestinal y prolongar la sensación de saciedad. Esto puede resultar especialmente útil en épocas en las que disminuye el consumo de frutas y verduras frescas.
Los nutrientes de las castañas que benefician al corazón y al sistema inmune
Las castañas también contienen vitamina C, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico y que puede resultar de gran ayuda durante la temporada de resfríos y enfermedades respiratorias.
A su vez, aportan potasio y poseen un bajo contenido de sodio, una combinación que favorece el equilibrio de la presión arterial y la salud cardiovascular. Su contenido de antioxidantes también ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo.
Entre los minerales presentes en este fruto seco se destacan el magnesio, el hierro y el fósforo, elementos esenciales para la salud ósea, la producción de energía y el rendimiento físico e intelectual.
Otra ventaja es que las castañas son naturalmente libres de gluten, por lo que pueden ser consumidas por personas con celiaquía o sensibilidad a esta proteína.
Cómo incorporar las castañas a la alimentación diaria
Las castañas son muy versátiles y pueden utilizarse en preparaciones dulces y saladas. Una de las formas más populares de consumirlas es asadas, aunque también pueden hervirse y agregarse a sopas, guisos y platos de cuchara típicos del invierno.
Asimismo, es posible utilizarlas para preparar purés que acompañen carnes o incorporarlas en recetas de postres, bizcochos y flanes.
Para cocinarlas de forma segura, se recomienda realizar un pequeño corte en la cáscara antes de llevarlas al horno, lo que evita que se abran o estallen durante la cocción.