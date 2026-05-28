Alimentación consciente: qué es el mindfulness y por qué una psicóloga recomienda entrenarlo

Frente a este escenario, la alimentación consciente emerge no como una dieta, sino como una propuesta disruptiva para sanar la relación con el cuerpo y la comida. "La alimentación consciente es una forma de vincularse con la comida a través de la atención plena, la aceptación y una profunda conexión con el propio cuerpo", define Sofía Wilde, licenciada en Psicología y formada en terapias cognitivas de tercera generación basadas en mindfulness, según ella misma cuenta durante el podcast "Fuera de Guion".