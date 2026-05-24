¿Fin del frío extremo?: cómo estará el clima durante el feriado del 25 de Mayo

Resumen para apurados
- El clima en Argentina registrará un aumento gradual de temperatura durante el fin de semana largo del 25 de mayo, poniendo fin a una intensa ola de frío extremo.
- Tras registrarse marcas térmicas típicas de julio, el ingreso de aire húmedo desde el norte estabilizará el tiempo, generando nubosidad y bancos de niebla matinales.
- Se prevé un feriado sin lluvias generalizadas y más templado, aunque se recomienda precaución a los viajeros en las rutas debido a la baja visibilidad por neblinas.
Después de varios días con temperaturas inusualmente bajas y mañanas heladas en gran parte de Argentina, el clima comenzará a mostrar un cambio gradual desde este fin de semana largo. Tras una semana marcada por el frío intenso, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse y se espera un lento ascenso térmico en buena parte del país.
El jueves 21 y viernes 22 estuvieron atravesados por registros térmicos propios de julio, con máximas muy por debajo de lo habitual para fines de mayo. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse desde este sábado, justo en el inicio del fin de semana largo por el Día de la Patria.
Cómo evolucionarán las temperaturas en Argentina
El cambio más notorio será el aumento paulatino de las temperaturas mínimas y máximas. Aunque el ambiente continuará fresco, el frío extremo perderá intensidad en el centro y norte argentino, donde se registraron jornadas especialmente crudas durante los últimos días.
El sábado será el día más frío del fin de semana largo, mientras que el lunes 25 de Mayo se perfila como la jornada más templada. Esta mejora térmica también alcanzará a distintos sectores de la Patagonia.
Además del ascenso de temperatura, el ingreso de aire desde el este, noreste y norte aportará mayor humedad a la atmósfera. Esto favorecerá la formación de nubosidad variable, neblinas y bancos de niebla, especialmente durante las mañanas y noches.
Qué pasará con las lluvias y el “Sol de Mayo”
Las precipitaciones estarán prácticamente ausentes en gran parte del país durante el feriado del 25 de Mayo. Solo podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del norte del NEA, el centro de Neuquén y Tierra del Fuego.
La nubosidad será protagonista durante todo el fin de semana largo. En el norte y centro-este del país habrá momentos de cielo muy cubierto, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde y noche del lunes.
En tanto, el sur patagónico tendrá abundante nubosidad y comenzará a desmejorar hacia el martes 26, con probabilidad de lluvias y nevadas en Santa Cruz y precipitaciones en el sur de Chubut.
Atención a la niebla y la visibilidad en las rutas
El aumento de humedad y la presencia de aire más templado también incrementarán la probabilidad de bancos de niebla y reducción de visibilidad en distintos puntos del país.
Por este motivo, quienes planeen viajar durante el fin de semana largo deberán prestar especial atención al estado de rutas y a las actualizaciones del pronóstico antes de salir. Las primeras horas del día podrían presentar condiciones complicadas para circular debido a las neblinas y nubes bajas.
Con este escenario, el feriado del 25 de Mayo llegará con tiempo estable, sin lluvias generalizadas y con temperaturas más agradables, dejando atrás la ola de frío extremo que marcó el cierre de la semana.