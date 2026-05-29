Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo para este viernes 29 de mayo en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
- Se prevén ráfagas, actividad eléctrica y lluvias de entre 45 y 65 milímetros. Ante esto, el organismo recomendó asegurar objetos sueltos y evitar circular al aire libre.
- El fenómeno meteorológico podría generar complicaciones temporales en las actividades diarias y daños puntuales, por lo que se insta a seguir los reportes oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 29 de mayo en sectores del noreste argentino. El aviso alcanza a cuatro provincias y advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones temporales en las actividades diarias.
De acuerdo con el organismo, las condiciones previstas incluyen lluvias abundantes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo en algunas localidades.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas
La advertencia rige para zonas del norte de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Según el pronóstico oficial, estas áreas podrían ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas con características localmente fuertes.
El SMN indicó que los fenómenos estarán acompañados por importantes acumulados de precipitación, con registros estimados entre 45 y 65 milímetros. Sin embargo, aclaró que en algunos puntos los valores podrían superar esos niveles de manera puntual.
Además de las lluvias intensas, no se descarta la ocurrencia de granizo, ráfagas fuertes y frecuentes descargas eléctricas, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas.
Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas
Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, aconseja evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También recomienda no sacar la basura y mantener despejados desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua y disminuir la posibilidad de anegamientos.
En caso de encontrarse en el exterior cuando se produzca una tormenta, el SMN sugiere buscar refugio en una vivienda, edificio o vehículo cerrado hasta que las condiciones mejoren.
La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños puntuales y provocar interrupciones momentáneas en la vida cotidiana, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales.