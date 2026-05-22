Alerta por una nueva modalidad de estafa: la llamada telefónica que permite acceder a tus datos de WhatsApp

Este es el punto de confusión que lleva a la estafa. Al advertir que no se es el titular y que el modelo de dispositivo nombrado no es el propio, los timadores se muestran “muy amables” y ofrecen solucionar el problema. Allí avisan que van a enviar un código que luego se debe ratificar por la comunicación. Ese es el momento en que los ciberdelincuentes logran entrar al WhatsApp del usuario.