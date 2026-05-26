Se derrumbó el plazo fijo: cuánto paga cada banco por invertir $1 millón

Resumen para apurados
- Los bancos argentinos bajaron las tasas de interés de plazos fijos al 26 de mayo, haciendo que un depósito de $1 millón rinda menos que la inflación estimada en el país.
- Las tasas nominales anuales cayeron a entre 15% y 25% por la política del Banco Central y la baja de la inflación. Los grandes bancos pagan menos que las entidades digitales.
- El plazo fijo tradicional dejó de ser atractivo para proteger los ahorros, impulsando a los inversores a buscar alternativas como el dólar MEP, fondos comunes o plazos UVA.
Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a caer en la Argentina y el rendimiento mensual ya quedó por debajo de la inflación estimada. El nuevo escenario financiero muestra una fuerte baja en las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los bancos, con diferencias de hasta 9 puntos porcentuales entre entidades.
Según el último relevamiento publicado este 26 de mayo, los bancos tradicionales ofrecen rendimientos considerablemente menores a los que se observaban apenas semanas atrás. Mientras algunas entidades digitales todavía sostienen tasas cercanas al 25%, los grandes bancos privados y públicos operan en niveles mucho más bajos.
Cuánto gana un ahorrista con un plazo fijo de $1 millón
Con las tasas actuales, un depósito de $1 millón a 30 días genera intereses que oscilan entre los $12.000 y los $20.000 aproximadamente, dependiendo de la entidad financiera elegida.
En el segmento de los bancos más grandes, las tasas se ubican entre el 15% y el 19,5% nominal anual. Eso implica retornos mensuales muy limitados para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros frente al avance de los precios.
Por ejemplo:
Banco Santander: alrededor de 15% TNA
Banco Nación: cerca de 17,5%
Banco Galicia: aproximadamente 18,25%
BBVA: en torno al 18,75%
Banco Provincia: hasta 19,5%
En cambio, algunas entidades financieras más pequeñas o digitales continúan pagando tasas más elevadas:
Banco VOII: hasta 25%
Reba: 25%
Crédito Regional: 25%
Banco Meridian: 24%
Bibank: 24%
El plazo fijo pierde contra la inflación
La principal preocupación para los ahorristas es que las tasas actuales quedaron por debajo de la inflación mensual. Esto significa que, aun generando intereses, el dinero pierde poder adquisitivo.
Especialistas del mercado señalan que la caída del rendimiento responde a la política monetaria del Banco Central y a la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses. Sin embargo, el plazo fijo tradicional dejó de ser una herramienta atractiva para obtener ganancias reales en pesos.
Qué alternativas analizan los ahorristas
Ante este escenario, muchos inversores comenzaron a buscar otras opciones para resguardar sus pesos:
cuentas remuneradas;
fondos comunes de inversión;
plazos fijos UVA;
bonos ajustados por inflación;
dólar MEP.
Aun así, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes priorizan seguridad y simplicidad operativa.
Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo
Los analistas recomiendan comparar las tasas antes de invertir, ya que la diferencia entre bancos puede representar varios miles de pesos en apenas 30 días.
También sugieren prestar atención a:
si la tasa es para clientes o no clientes;
el plazo mínimo exigido;
la posibilidad de renovación automática;
y la evolución de la inflación en los próximos meses.