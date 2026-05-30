Avances en medicina: en Tucumán usan IA para monitorear pacientes en tiempo real

¿Aliada o enemiga?

Desde diagnósticos más precisos hasta robots que asisten en cirugías, la IA promete revolucionar la forma en que cuidamos la salud. Pero como todo gran cambio, también existen dudas y temores. ¿Por qué muchos sectores ven a la IA como enemigo? “Por miedo y por desconocimiento, más que por la tecnología en sí. Hay un temor lógico a quedar reemplazados, pero ahí está el malentendido: la IA no reemplaza al médico, reemplaza al médico que no la usa por el que sí. El que la ve como enemigo en general nunca la usó bien. Cuando la incorporás como un copiloto -que te ordena la información, te alerta de lo que se te puede pasar y te libera tiempo para mirar al paciente a los ojos- el miedo se transforma en alivio. El verdadero riesgo no es la IA; es usarla mal, sin criterio clínico y sin control humano arriba”, explica el doctor Abel Novillo, director de la diplomatura en Medicina Asistida por Inteligencia Artificial, que se dicta en la Universidad San Pablo-T.