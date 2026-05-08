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Qué problema de salud tenía la mamá de Mario Pergolini y cómo la ayudó con IA

Tras la muerte de Beatriz Mancione, madre de Mario Pergolini, volvió a viralizarse el relato en el que el conductor contó que su mamá perdió la vista a los 70 años. Además, explicó cómo utilizó inteligencia artificial para asistirla y mejorar su vida cotidiana.

Murió la mamá de Mario Pergolini Murió la mamá de Mario Pergolini TN
Por Mercedes Mosca Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Beatriz Mancione, se viralizó cómo su hijo Mario Pergolini empleó inteligencia artificial para asistirla tras perder la visión a los 70 años en Argentina.
  • Ante la ceguera progresiva de su madre, Pergolini desarrolló un sistema de voz que le leía noticias y gestionaba tareas del hogar, devolviéndole autonomía en su rutina diaria.
  • Este relato resalta el impacto positivo de la IA en la inclusión y el cuidado de adultos mayores, posicionando a la tecnología como una herramienta clave para la autonomía personal.
Resumen generado con IA

La muerte de Beatriz Mancione, madre de Mario Pergolini, volvió a poner en circulación uno de los relatos más personales del conductor sobre la salud de su mamá y la manera en la que decidió ayudarla cuando perdió la vista.

Murió la madre de Mario Pergolini: así la había recordado el conductor en su último programa

Murió la madre de Mario Pergolini: así la había recordado el conductor en su último programa

Tiempo atrás, el periodista había contado en un programa de streaming que su madre quedó ciega alrededor de los 70 años, una situación que modificó por completo su rutina diaria y que la llevó a depender de otras personas para realizar tareas cotidianas.

Mario Pergolini contó que su mamá perdió la vista a los 70 años

Durante una entrevista, Pergolini explicó que la pérdida de visión fue progresiva y que el mayor problema aparecía en las primeras horas del día, cuando su mamá permanecía sola en la casa.

“Ella tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano, nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. Y de grande ya no podés aprender a ser ciego”, expresó el conductor al recordar la situación que atravesaba Beatriz Mancione.

A partir de ese escenario, decidió utilizar herramientas tecnológicas para acompañarla y mejorar su autonomía dentro del hogar.

El sistema de inteligencia artificial que creó para asistirla

Según relató Mario Pergolini, armó un sistema basado en inteligencia artificial que funcionaba mediante comandos de voz y le permitía acceder a información sin necesidad de ayuda constante.

“Le armé un sistema con inteligencia artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz”, explicó.

Además, recordó cómo le enseñó a utilizar la herramienta: “Le expliqué cómo funcionaba: ‘Le podés hablar, le podés pedir que haga cosas, lo va a hacer’”.

La historia volvió a viralizarse en redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Beatriz Mancione, donde muchos usuarios destacaron el gesto del conductor hacia su madre.

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