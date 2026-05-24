La ciencia en el horizonte empresario de las tecnológicas

Lo que está intentando Google es lo mismo que las otras empresas realizan: tener la hegemonía y el dominio de una dimensión de la producción humana para sostener sus ganancias y poderío en el mercado tecnológico. Si las otras dominan los primeros lugares en la programación, Google dominará la producción de ciencia. Se trata de quien ocupa territorios a conquistar y colonizar con la IA. Y una vez que se ocupa un territorio, las otras empresas no quieren quedar a la zaga. No es el imperio de la IA sino de los dueños de la IA y de los que logran la delegación de las decisiones, determinaciones, acciones de los humanos en sus manos. Uno de los campos claves es la salud, en la que todas las empresas buscan marcar el paso de los descubrimientos, las respuestas a problemáticas de larga data y, por supuesto, la fama.