UNT: por qué la Junta Electoral rechazó impugnar las asunciones en Medicina y Psicología

La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó los planteos presentados en las facultades de Medicina y Psicología que buscaban impedir las asunciones de las decanas electas Liliana Tefaha y Silvia López de Martín por presuntos terceros mandatos consecutivos. En ambos casos, el órgano electoral consideró que los pedidos fueron realizados fuera de las etapas previstas en el cronograma y sostuvo que no tiene competencia para resolver sobre el fondo de la cuestión planteada.