UNT: por qué la Junta Electoral rechazó impugnar las asunciones en Medicina y Psicología

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT rechazó esta semana impugnar las asunciones de las decanas de Medicina y Psicología en Tucumán al considerar que se presentaron fuera de término.
- Los denunciantes alegaban presuntos terceros mandatos prohibidos, intentando replicar un fallo de la Cámara Federal que suspendió provisoriamente la postulación de Sergio Pagani.
- La resolución ratifica a las decanas y evita retroceder en el calendario de la UNT, que definirá su conducción provisoria antes de la asamblea universitaria del 10 de junio.
La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó los planteos presentados en las facultades de Medicina y Psicología que buscaban impedir las asunciones de las decanas electas Liliana Tefaha y Silvia López de Martín por presuntos terceros mandatos consecutivos. En ambos casos, el órgano electoral consideró que los pedidos fueron realizados fuera de las etapas previstas en el cronograma y sostuvo que no tiene competencia para resolver sobre el fondo de la cuestión planteada.
Las resoluciones fueron emitidas en medio de la creciente judicialización del proceso electoral universitario, luego de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones que suspendió provisoriamente la candidatura de Sergio Pagani. Los denunciantes pretendían que ese criterio judicial también se aplicara a las elecciones de decanos y vicedecanos dentro de las distintas facultades.
En el caso de Medicina, las presentaciones fueron realizadas por el apoderado del estamento egresados, Eduardo Franco, y por el profesor titular Miguel Ángel Valdez Ramos. Ambos solicitaron que no se tome juramento ni se ponga en funciones a la fórmula encabezada por Liliana Tefaha, al sostener que su desempeño previo como vicedecana durante dos períodos consecutivos configuraba una situación incompatible con el Estatuto universitario.
Sin embargo, la Junta Electoral remarcó que los planteos fueron efectuados una vez concluida la etapa de oficialización de candidaturas y luego de consumada la asunción de las nuevas autoridades. “Los presentantes han consentido oportunamente la presentación de la fórmula”, sostuvo el organismo en la resolución RES-JE-6061/2026, al considerar que los cuestionamientos fueron formulados de manera “extemporánea”.
Además, el cuerpo electoral señaló que la cautelar dictada por la Cámara Federal tiene un alcance “provisorio y esencialmente temporal” y que su aplicación se limita exclusivamente a la Etapa III del cronograma electoral, correspondiente a los cargos de rector y vicerrector. Por ello, aclaró que el fallo judicial no puede extenderse automáticamente a las elecciones de decanos.
El caso de Psicología
Una argumentación similar fue utilizada para rechazar el planteo presentado en la Facultad de Psicología por los ex candidatos opositores Anabel Nayle Murhell y Adrián Chirre. En ese caso, los denunciantes solicitaron que Silvia López de Martín y su compañera de fórmula se abstuvieran de asumir los cargos de decana y vicedecana y reclamaron incluso que se proclamara a la fórmula opositora como única opción válida.
La Junta Electoral respondió que la candidatura de López de Martín tampoco fue objetada en las etapas previstas por el cronograma electoral y recordó que la decana asumió formalmente el pasado 18 de mayo. “Tal consentimiento les impide ahora venir contra sus propios actos y pretender cuestionar tardíamente tal candidatura”, indicó el organismo en la resolución RES-JE-6059/2026.
En ambas resoluciones, la Junta sostuvo además que revisar las proclamaciones implicaría retroceder sobre etapas “precluidas” del proceso electoral y modificar decisiones ya adoptadas, algo que -según señaló- está vedado por el Régimen Electoral de la UNT.
Los planteos forman parte de una serie de presentaciones impulsadas en distintos ámbitos universitarios luego del fallo de la Cámara Federal sobre la candidatura de Pagani. Mientras tanto, la UNT continúa atravesando días decisivos en la disputa por el Rectorado y en la definición de las autoridades que conducirán provisoriamente la Universidad desde el 29 de mayo hasta la Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio.