El financiamiento revoluciona el mercado automotor en Tucumán: "Cuatro de cada 10 vehículos se venden con crédito"
Resumen para apurados
- René Bustos, gerente de Volkswagen Alperovich, reveló en Tucumán que el 40% de las ventas de autos locales se realizan con crédito debido a la retracción del consumo actual.
- Ante una fuerte competencia, los clientes prefieren financiar a tasa cero antes que pagar de contado, impulsando las ventas de modelos como Polo y la pickup familiar Amarok.
- Este cambio consolida al crédito como motor del sector. Volkswagen prevé nuevos lanzamientos tecnológicos tras dejar de fabricar la actual generación de Amarok en diciembre.
El negocio automotor cambió de manera drástica en los últimos años y el financiamiento pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de compra. En un contexto de mayor competencia y retracción del consumo, las concesionarias encontraron en los créditos y planes de financiación una herramienta clave para sostener las operaciones en Tucumán. "Hace algunos años la mayoría de las operaciones se hacía de contado. Hoy el mercado está completamente atravesado por la financiación", sostuvo René Bustos, gerente comercial de Volkswagen Alperovich, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.
Según explicó el ejecutivo, incluso muchos clientes que cuentan con el dinero disponible eligen financiar la compra. "Hoy existen créditos a tasa cero muy convenientes y mucha gente prefiere invertir el capital en otra actividad antes que inmovilizarlo en un vehículo", señaló.
El fenómeno se refleja también en los números del mercado: de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), cerca de cuatro de cada diez vehículos vendidos en el país durante el último año fueron financiados, una tendencia que se profundizó en Tucumán por la necesidad de acceder a cuotas más accesibles.
En cuanto a los modelos más elegidos, Bustos señaló que Volkswagen logró posicionarse como una de las marcas con mayor volumen de patentamientos en la provincia durante 2025, impulsada principalmente por Amarok y Polo Track. "El Polo fue el auto más patentado el año pasado", afirmó.
Pero el fenómeno más llamativo es el crecimiento de la Amarok, que dejó de ser exclusivamente un vehículo de trabajo. "La pickup dejó de ser solamente un vehículo de trabajo. Hoy muchísimas familias la usan como vehículo principal. La compran abogados, comerciantes, profesionales y familias que buscan confort, seguridad y tecnología", sostuvo.
El gerente comercial adelantó además que la actual generación de Amarok dejará de fabricarse en diciembre y que Volkswagen prepara nuevos lanzamientos para reposicionarse dentro de un mercado cada vez más competitivo y tecnológico. "En Tucumán, Amarok dejó de ser solo 'la camioneta del campo' y ahora la eligen las familias", concluyó.