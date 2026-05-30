El financiamiento revoluciona el mercado automotor en Tucumán: "Cuatro de cada 10 vehículos se venden con crédito"

El negocio automotor cambió de manera drástica en los últimos años y el financiamiento pasó a ocupar un lugar central en las decisiones de compra. En un contexto de mayor competencia y retracción del consumo, las concesionarias encontraron en los créditos y planes de financiación una herramienta clave para sostener las operaciones en Tucumán. "Hace algunos años la mayoría de las operaciones se hacía de contado. Hoy el mercado está completamente atravesado por la financiación", sostuvo René Bustos, gerente comercial de Volkswagen Alperovich, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro.