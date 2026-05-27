El tiempo en Tucumán: la nubosidad será variable y la temperatura seguirá subiendo

Resumen para apurados
- El SMN anunció hoy para Tucumán un aumento de la temperatura con una máxima de 22 °C, iniciando una tendencia de marcada amplitud térmica que continuará toda la semana.
- La jornada comenzó con neblina, 10 °C de mínima y alta humedad, pero se prevé que la nubosidad disminuya hacia la tarde, permitiendo un clima más cálido durante la siesta.
- Esta tendencia de tardes cálidas y mañanas frías se consolidará el fin de semana, con máximas que superarán los 20 °C, anticipando una paulatina recuperación térmica.
La amplitud térmica se volverá cada vez más notoria en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa mañanas frescas pero tardes cada vez más cálidas. Para hoy se espera una máxima de 22 °C, en una tendencia que se sostendría el resto de la semana.
La mañana del miércoles arrancó con algo de neblina, una humedad que superó el 85% y una nubosidad cercana al 90%. La temperatura mínima fue de 10 °C, mientras que la sensación térmica llegó a 8 °C.
Con el paso de las horas se espera que la nubosidad descienda levemente, al igual que la humedad, pero que la temperatura se recupere hacia el mediodía, con una temperatura que rozaría los 18 °C, con vientos suaves del sector este.
Las horas más cálidas se sucederán durante la siesta, cuando la humedad se mantenga por encima del 50% y la nubosidad caiga hasta el 25%. La temperatura máxima sería de 22 °C.
Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una nubosidad del 50% y una humedad cercana al 90%. La temperatura volverá a descender y se establecería en los 13 °C, con una térmica que retrocedería hasta los 11 °C cerca de la medianoche.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN indicó que el jueves la mínima sería de 10 °C. La neblina seguirá presente en la primera parte del día y desaparecerá cerca del mediodía. La temperatura máxima será de 21 °C. Las probabilidades de precipitaciones continuarán siendo nulas.
El fin de semana tendrá temperaturas aún más cálidas porque las máximas lograrán superar los 20 °C. Además, la mínima no descenderá de los 10 °C. El viernes la probabilidad de precipitaciones incrementará y se mantendrá en un 10%, todavía con mañanas cargadas de neblina que desaparecerá el sábado. El día más cálido será el domingo con una oscilación de temperatura entre 13 °C y 23 °C.
El lunes 25 de Mayo la nubosidad podría descender levemente y darle paso a los rayos del sol, que calentarían la tarde y elevarían la temperatura, con una máxima estipulada de 18 °C, para iniciar un ciclo de recuperación térmica durante la semana siguiente.