El tiempo en Tucumán: la nubosidad será variable y la temperatura seguirá subiendo

El fin de semana tendrá temperaturas aún más cálidas porque las máximas lograrán superar los 20 °C. Además, la mínima no descenderá de los 10 °C. El viernes la probabilidad de precipitaciones incrementará y se mantendrá en un 10%, todavía con mañanas cargadas de neblina que desaparecerá el sábado. El día más cálido será el domingo con una oscilación de temperatura entre 13 °C y 23 °C.