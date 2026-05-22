El tiempo en Tucumán: se espera cielo nublado y la temperatura seguirá bajando

Resumen para apurados
- El SMN anunció que Tucumán registrará este viernes un descenso térmico, con cielo nublado y una máxima de 15 °C al inicio del fin de semana largo, sin probabilidades de lluvias.
- La jornada comenzó con alta humedad y una mínima de 10 °C. Estas condiciones inestables y frescas continúan la tendencia del jueves, con vientos suaves y alta nubosidad.
- Aunque el frío persistirá el sábado, se prevé una paulatina recuperación térmica desde el domingo, alcanzando los 18 °C de máxima el lunes feriado con mayor presencia de sol.
Las condiciones del tiempo en la provincia seguirán inestables este viernes y, según se desprende del pronóstico, la nubosidad será alta y se espera que la temperatura máxima no supere los 15 °C, en el inicio de un fin de semana XL que ofrecería algo de sol a partir del domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la jornada comenzó con el cielo mayormente cubierto. La humedad superó el 90% mientras que la temperatura mínima fue de 10°C.
La nubosidad descendería parcialmente luego del mediodía y llegaría hasta el 70%, mientras que la temperatura subirá hasta los 14 °C. La humedad rondará el 75%, en condiciones similares a las registradas durante el jueves.
Para la tarde se espera que otra vez el cielo se nuble casi por completo mientras que la humedad se mantendría por encima del 65%. La temperatura llegaría a los 15 °C y la térmica podría alcanzar los 16 °C. Los vientos serán suáves desde el sector este.
La nubosidad seguirá siendo variable por la noche y se estima que la temperatura descendería hasta los 11 °C, con una humedad que superará el 85%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN anticipa condiciones del tiempo similares para el sábado y el domingo, con nubosidad variable y máximas de apenas 16 °C. No se esperan precipitaciones en la capital provincial.
El lunes 25 de Mayo la nubosidad podría descender levemente y darle paso a los rayos del sol, que calentarían la tarde y elevarían la temperatura, con una máxima estipulada de 18 °C, para iniciar un ciclo de recuperación térmica durante la semana siguiente.