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El tiempo en Tucumán: se espera cielo nublado y la temperatura seguirá bajando

La mínima fue de 10 °C. Descartan posibles precipitaciones. El pronóstico para el fin de semana.

FRESCO. Las temperaturas comenzarán a ser cada vez más bajas en la provincia durante el fin de semana largo.
FRESCO. Las temperaturas comenzarán a ser cada vez más bajas en la provincia durante el fin de semana largo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció que Tucumán registrará este viernes un descenso térmico, con cielo nublado y una máxima de 15 °C al inicio del fin de semana largo, sin probabilidades de lluvias.
  • La jornada comenzó con alta humedad y una mínima de 10 °C. Estas condiciones inestables y frescas continúan la tendencia del jueves, con vientos suaves y alta nubosidad.
  • Aunque el frío persistirá el sábado, se prevé una paulatina recuperación térmica desde el domingo, alcanzando los 18 °C de máxima el lunes feriado con mayor presencia de sol.
Resumen generado con IA

Las condiciones del tiempo en la provincia seguirán inestables este viernes y, según se desprende del pronóstico, la nubosidad será alta y se espera que la temperatura máxima no supere los 15 °C, en el inicio de un fin de semana XL que ofrecería algo de sol a partir del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la jornada comenzó con el cielo mayormente cubierto. La humedad superó el 90% mientras que la temperatura mínima fue de 10°C.

La nubosidad descendería parcialmente luego del mediodía y llegaría hasta el 70%, mientras que la temperatura subirá hasta los 14 °C. La humedad rondará el 75%, en condiciones similares a las registradas durante el jueves.

Para la tarde se espera que otra vez el cielo se nuble casi por completo mientras que la humedad se mantendría por encima del 65%. La temperatura llegaría a los 15 °C y la térmica podría alcanzar los 16 °C. Los vientos serán suáves desde el sector este. 

La nubosidad seguirá siendo variable por la noche y se estima que la temperatura descendería hasta los 11 °C, con una humedad que superará el 85%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN anticipa condiciones del tiempo similares para el sábado y el domingo, con nubosidad variable y máximas de apenas 16 °C. No se esperan precipitaciones en la capital provincial.

El lunes 25 de Mayo la nubosidad podría descender levemente y darle paso a los rayos del sol, que calentarían la tarde y elevarían la temperatura, con una máxima estipulada de 18 °C, para iniciar un ciclo de recuperación térmica durante la semana siguiente. 

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