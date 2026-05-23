Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 24 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 24 de mayo en Tucumán una jornada fresca y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 17°C.
- El día iniciará con neblinas matinales y vientos del norte con ráfagas de hasta 31 km/h. La humedad alcanzará el 83% y se espera nubosidad variable por la tarde y noche.
- Para los próximos días se anticipa un leve ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 21°C el martes y condiciones estables durante el resto de la semana.
El tiempo en Tucumán tendrá este domingo 24 de mayo una jornada fresca, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima prevista será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde.
El pronóstico del clima
Según el reporte meteorológico actualizado, la madrugada comenzará con presencia de neblina y una temperatura cercana a los 9 grados.
Por la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro descenderá hasta los 6°C, convirtiéndose en el momento más frío del día.
Durante la tarde se espera un clima mayormente nublado, con una máxima de 17 grados y viento leve del sector sur.
Ya hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 12°C.
Cómo estarán el viento y la humedad en Tucumán
El informe del SMN indica que los vientos oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada, aunque por la mañana podrían registrarse ráfagas más intensas con velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del norte.
Además, la humedad se ubica en torno al 83%, mientras que la visibilidad alcanza los 8 kilómetros.
Pronóstico extendido: cómo seguirá el clima en Tucumán
Para los próximos días, el organismo prevé temperaturas frescas por la mañana y máximas agradables por la tarde.
El lunes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, mientras que el martes la temperatura podría subir hasta los 21 grados.
El resto de la semana continuará con nubosidad variable y sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas.