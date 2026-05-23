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Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 24 de mayo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO. No levanta la temperatura esta semana.
FRÍO. No levanta la temperatura esta semana. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 24 de mayo en Tucumán una jornada fresca y sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 17°C.
  • El día iniciará con neblinas matinales y vientos del norte con ráfagas de hasta 31 km/h. La humedad alcanzará el 83% y se espera nubosidad variable por la tarde y noche.
  • Para los próximos días se anticipa un leve ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 21°C el martes y condiciones estables durante el resto de la semana.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán tendrá este domingo 24 de mayo una jornada fresca, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima prevista será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde.

El pronóstico del clima

Según el reporte meteorológico actualizado, la madrugada comenzará con presencia de neblina y una temperatura cercana a los 9 grados.

Por la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro descenderá hasta los 6°C, convirtiéndose en el momento más frío del día.

Durante la tarde se espera un clima mayormente nublado, con una máxima de 17 grados y viento leve del sector sur.

Ya hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 12°C.

Cómo estarán el viento y la humedad en Tucumán

El informe del SMN indica que los vientos oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada, aunque por la mañana podrían registrarse ráfagas más intensas con velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del norte.

Además, la humedad se ubica en torno al 83%, mientras que la visibilidad alcanza los 8 kilómetros.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el clima en Tucumán

Para los próximos días, el organismo prevé temperaturas frescas por la mañana y máximas agradables por la tarde.

El lunes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, mientras que el martes la temperatura podría subir hasta los 21 grados.

El resto de la semana continuará con nubosidad variable y sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas.

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