Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 24 de mayo

Cómo estarán el viento y la humedad en Tucumán

El informe del SMN indica que los vientos oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada, aunque por la mañana podrían registrarse ráfagas más intensas con velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del norte.