Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Pronóstico de la semana para Tucumán

El SMN indicó que el martes la temperatura mínima será incluso más baja que la del lunes, porque comenzará con una marca de 8 °C. La amplitud térmica volverá a ganar espacio, porque la máxima llegará a 20 °C y no se espera que llueva. Pero tanto la madrugada como la mañana tendrán neblina presente. Por la tarde el sol se asomará levemente y se dejará ver entre las pocas nubes.