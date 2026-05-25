Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el debilitamiento del frente frío generará una semana primaveral en Tucumán, con máximas de 20 °C desde el martes.
- Las mañanas comenzarán con neblina y mínimas de entre 8 °C y 10 °C, pero la amplitud térmica favorecerá tardes templadas y sin lluvias en la primera mitad de la semana.
- El ascenso térmico se consolidará hacia el fin de semana, con máximas que superarán los 20 °C y llegarán a 23 °C el domingo, consolidando el alivio tras dos semanas de frío.
El frente frío que afectó a gran parte del país parece estar perdiendo fuerza. Al menos eso indicó el último pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Desde el segundo día de la semana, las temperaturas máximas volverán a alcanzar los 20 °C, condiciones que no se daban, por lo menos, hace dos semanas.
Las mañanas continuarán con temperaturas bajas durante toda la semana y exigirán salir con abrigo a quienes empiecen temprano su jornada. Pero el termómetro irá ganando fuerza conforme se acerque el fin de semana. También se dará un fenómeno poco usual en la capital tucumana porque habrá algo de neblina cubriendo el cielo, lo que reducirá parcialmente la visibilidad.
El lunes empezó con una temperatura mínima de 10 °C y neblina. Por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura más elevada llegará a 18 °C en horas de la siesta y habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora en la primera parte del día que desaparecerán después del mediodía. No hay probabilidad de precipitaciones anunciadas.
Pronóstico de la semana para Tucumán
El SMN indicó que el martes la temperatura mínima será incluso más baja que la del lunes, porque comenzará con una marca de 8 °C. La amplitud térmica volverá a ganar espacio, porque la máxima llegará a 20 °C y no se espera que llueva. Pero tanto la madrugada como la mañana tendrán neblina presente. Por la tarde el sol se asomará levemente y se dejará ver entre las pocas nubes.
El miércoles y jueves la mínima empezará a recuperar punto por punto: el primer día será de 9 °C y el segundo de 10 °C. La neblina seguirá presente en la primera parte del día y desaparecerá cerca del mediodía. La temperatura máxima será de 20 °C en ambos casos. Las probabilidades de precipitaciones continuarán siendo nulas al menos hasta el jueves, según la última actualización del SMN.
El fin de semana tendrá temperaturas aún más cálidas porque las máximas lograrán superar el umbral de los 20 °C. Además, la mínima no descenderá de los 10 °C. El viernes la probabilidad de precipitaciones incrementará y se mantendrá entre el 0 y el 10%, todavía con mañanas cargadas de neblina que desaparecerá el sábado. El día más cálido será el domingo con una oscilación de temperatura entre 13 °C y 23 °C.