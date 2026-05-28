La revelación de Flavio Briatore sobre el futuro de Alpine tras el histórico acuerdo con Gucci

Resumen para apurados
- Tras el acuerdo con Gucci, Flavio Briatore reveló que la escudería Alpine de Fórmula 1 podría sumar un nuevo socio en los próximos meses para potenciar su estructura comercial.
- El equipo pasará a llamarse Gucci Racing Alpine en 2027. Briatore desmintió rumores sobre la venta a figuras de la F1, aunque Renault evalúa movimientos con su 76% de acciones.
- Este acuerdo busca el crecimiento global de Alpine, que necesita sumar personal clave. Además, el piloto Franco Colapinto se consolida como pieza central de su proyecto futuro.
Después del impacto que generó el histórico acuerdo entre Alpine y Gucci para la temporada 2027 de la Fórmula 1, Flavio Briatore rompió el silencio y dejó declaraciones que rápidamente despertaron expectativa entre los fanáticos de la escudería francesa.
El empresario italiano participó activamente del anuncio oficial junto a figuras como Pierre Gasly y Franco Colapinto, pero además aprovechó para hablar sobre el futuro del equipo y los rumores que rodean a Alpine en medio de una etapa de profundos cambios.
Qué dijo Briatore sobre el futuro de Alpine
En diálogo con The Telegraph, Briatore fue consultado sobre las versiones que indican que distintos grupos e incluso nombres pesados de la Fórmula 1 estarían interesados en adquirir una parte de la escudería.
“Todos los chismes, las conversaciones sobre el 24%, Christian Horner, Toto Wolff, etcétera, no tienen nada que ver con el equipo”, afirmó el italiano.
Sin embargo, inmediatamente dejó una frase que alimentó todavía más las especulaciones alrededor de Alpine: “Quizás tengamos un nuevo socio en uno o dos meses, quién sabe”.
Actualmente, el Grupo Renault mantiene el 76% de las acciones del equipo, aunque en Europa crecieron los rumores sobre posibles movimientos empresariales dentro de la estructura francesa.
El impacto del acuerdo con Gucci
Más allá del costado financiero, Briatore explicó que el acuerdo con Gucci apunta a potenciar el crecimiento global de Alpine dentro y fuera de las pistas. Desde 2027, el equipo pasará a llamarse oficialmente “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.
“Este acuerdo con Gucci es importante, pero no se trata de dinero, sino de tener a la gente adecuada”, sostuvo.
Además, el empresario reconoció que Alpine todavía necesita reforzar distintas áreas para acercarse a los principales equipos de la categoría: “Ahora mismo solo nos faltan algunas personas de calidad con experiencia. Cinco o seis”.
Mientras tanto, la participación de Franco Colapinto en el anuncio oficial volvió a confirmar el protagonismo que empieza a ganar el piloto argentino dentro del proyecto deportivo y comercial de Alpine.