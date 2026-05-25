El seleccionado tucumano juega la gran final del Nacional Femenino de Sóftbol

La campaña tucumana en Ezeiza fue impecable de principio a fin. El debut de las dirigidas por Zarlenga fue una contundente victoria por 20-0 ante el combinado U18 White Flag, terminada anticipadamente en el tercer inning por diferencia de carreras. En la segunda presentación, el equipo sacó adelante un partido durísimo al vencer 10-9 al seleccionado de Buenos Aires (ASBA), para luego consolidar su andar con un sólido 5-1 sobre La Pampa. La racha invicta sumó mística en la cuarta fecha, donde Tucumán remontó una desventaja de 4-3 y terminó imponiéndose en extra innings por 7-6 ante la poderosa selección de Bahía Blanca. Finalmente, el boleto a la definición se revalidó con otra gran muestra de poder de bateo al aplastar 20-5 a La Pampa B.