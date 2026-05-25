El seleccionado tucumano juega la gran final del Nacional Femenino de Sóftbol

Resumen para apurados
- El seleccionado femenino de sóftbol de Tucumán disputa este lunes la final del Torneo Nacional en Ezeiza tras clasificar invicto, buscando consagrarse campeonas.
- El equipo dirigido por Adriano Zarlenga llega invicto tras superar duros cruces, sumando la jerarquía de figuras internacionales como Daniela González Fanjul y Sofía Bollea.
- Este logro corta una sequía de más de 15 años sin finales nacionales para la provincia, consolidando el excelente presente y proyección de la disciplina en Tucumán.
El sóftbol tucumano está a un solo paso de la gloria. Este lunes 25 de mayo, el seleccionado femenino mayor jugará la final del Torneo Nacional de selecciones que se disputa en Ezeiza, cortando una sequía de más de 15 años sin competencias de esta magnitud y ratificando el excelente presente de la disciplina en la provincia. El plantel dirigido por Adriano Zarlenga selló su pase directo al partido decisivo de manera invicta.
El camino perfecto hacia la final
La campaña tucumana en Ezeiza fue impecable de principio a fin. El debut de las dirigidas por Zarlenga fue una contundente victoria por 20-0 ante el combinado U18 White Flag, terminada anticipadamente en el tercer inning por diferencia de carreras. En la segunda presentación, el equipo sacó adelante un partido durísimo al vencer 10-9 al seleccionado de Buenos Aires (ASBA), para luego consolidar su andar con un sólido 5-1 sobre La Pampa. La racha invicta sumó mística en la cuarta fecha, donde Tucumán remontó una desventaja de 4-3 y terminó imponiéndose en extra innings por 7-6 ante la poderosa selección de Bahía Blanca. Finalmente, el boleto a la definición se revalidó con otra gran muestra de poder de bateo al aplastar 20-5 a La Pampa B.
La definición: hora y rival
La gran final se disputará a partir de las 15 horas.
El rival de las tucumanas será La Plata, que más temprano venció a Bahía Blanca por 9 a 8.
El equipo tucumano, que combina la jerarquía internacional de figuras como Daniela González Fanjul y Sofía Bollea (campeonas sudamericanas), buscará coronar un torneo perfecto.
¿Dónde verlo? El partido definitorio se transmitirá en vivo a través del Facebook oficial de la Asociación Tucumana de Softbol.