De la élite europea a jugar con amigos en Tucumán: el polista Lucas Torales engalana la Equestrian Week

De la ruta a la élite

Para entender a este jinete que hoy transita con naturalidad por las canchas del Country Las Cortaderas, hace falta revisar una historia marcada por el esfuerzo. Hijo de un profesor de salto ecuestre en Cañuelas, Torales aprendió a montar prácticamente antes de caminar. A diferencia de muchos jugadores, Lucas no venía de una dinastía tradicional del polo y no poseía una estructura financiera familiar detrás. Sus primeros entrenamientos transcurrieron de manera precaria, taqueando en los márgenes de las rutas bonaerenses con su único caballo. La perseverancia terminó abriéndole puertas importantes a los 15 años en la organización El Metejón de la mano de Federico Tévez, y más tarde siguió escalando en Puesto Viejo junto al patrón británico Jeremy Baker.