La selección tucumana C-20 de futsal viaja a Corrientes con la mira puesta en el Campeonato Nacional

Resumen para apurados
- La selección tucumana de futsal C-20 debuta este lunes en el Campeonato Argentino en Esquina, Corrientes, con el objetivo de pelear por el título nacional.
- Tras tres meses de intensa preparación bajo el DT Bruno Atencia, el equipo llega consolidado y con jugadores que suman roce internacional en ligas como la de Italia.
- El torneo medirá el nivel de una generación tucumana prometedora, buscando consolidar al futsal de la provincia frente a las principales potencias deportivas del país.
El seleccionado tucumano C-20 de fútbol de salón ya tiene todo listo para afrontar desde este lunes el Campeonato Argentino de Selecciones que se disputará en la ciudad de Esquina (Corrientes), con la ilusión intacta y un objetivo claro: pelear por el título nacional.
Luego de varios meses de intensa preparación, el equipo dirigido por Bruno Atencia llegará al certamen con una base consolidada, jugadores con experiencia nacional e internacional y un plantel que combina talento, personalidad y hambre de gloria.
“Nos estamos preparando desde marzo. Entrenamos dos o tres veces por semana con mucha intensidad debido al poco tiempo de trabajo que teníamos, además de que en el medio los chicos disputaron un Nacional de Clubes. Las expectativas son altas, así que vamos por todo. El plantel llega con más experiencia que en otros años”, remarcó Atencia, quien confía plenamente en el potencial de sus dirigidos.
Tucumán integrará el Grupo C junto a Caleta Olivia, San Rafael y Posadas. El debut será el lunes a las 18.30 frente al conjunto misionero, luego enfrentará a San Rafael el martes desde las 17 y cerrará la fase de grupos el miércoles a las 18. 30 ante Caleta Olivia.
La competencia, organizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, contará con 12 seleccionados divididos en tres zonas de cuatro equipos. El Grupo A estará integrado por Mendoza, Corrientes Interior, Mar Chiquita y Rosario, mientras que en el Grupo B competirán Comodoro Rivadavia, Corrientes Capital, Misiones Interior y Paraná.
Todos los encuentros se disputarán en el estadio de Esquina Football Club.
Uno de los grandes referentes del plantel es el capitán Juan Carlos “Juani” Carrizo, jugador de San Martín de Tucumán, quien destacó el crecimiento del grupo durante este proceso.
“Venimos de un trabajo de tres meses y la verdad es que nos preparamos de la mejor manera. Tenemos un plantel para competir y las expectativas son muy altas. Estamos muy ilusionados”, aseguró el pivot de 20 años.
Carrizo ya tuvo experiencia internacional tras jugar una temporada en Bolivia y ahora espera definir su futuro en Italia.
“Si Dios quiere voy a ir a jugar a Italia, solo falta que me confirmen la fecha. Mientras tanto seguimos entrenando a full. Mis virtudes son el uno contra uno y el mano a mano, ahí está mi juego fuerte, aunque siempre estoy preparado para defender. Soy pivot nato y también tengo gol”, expresó.
Otro de los nombres importantes del seleccionado es Lautaro Grau, quien viene de sumar experiencia en Italia tras incorporarse al Laborvetro CLN CUS Molise, de Campobasso. Allí compartió equipo con el tucumano Franco Ferroni en la segunda categoría más importante del fútbol sala italiano y podría regresar al club europeo durante el segundo semestre.
Con jugadores que ya tuvieron roce internacional y una preparación exigente, Tucumán buscará volver a ser protagonista en el plano nacional y demostrar que cuenta con una generación preparada para competir de igual a igual con las principales potencias del país.
El plantel tucumano estará integrado por Fausto Valdez, Iván González, Félix Triguero, Ignacio Escudero, Ignacio Díaz, Nahuel Williams, Gerónimo Morán, Benjamín Rodríguez, Lautaro Grau, Joaquín Cantos, Manuel Laskowski, Juan Carlos “Juani” Carrizo, Tiziano Díaz, Santiago Zárate y Alejo Magno.
El cuerpo técnico está conformado por Bruno Atencia como director técnico, Ariel Rodríguez como ayudante de campo y Eduardo Sal como preparador físico.
La ilusión ya está en marcha y Tucumán viajó a Corrientes con la convicción de ir por todo. Producción periodística: Carlos Leonardo Oardi.