La selección tucumana C-20 de futsal viaja a Corrientes con la mira puesta en el Campeonato Nacional

“Nos estamos preparando desde marzo. Entrenamos dos o tres veces por semana con mucha intensidad debido al poco tiempo de trabajo que teníamos, además de que en el medio los chicos disputaron un Nacional de Clubes. Las expectativas son altas, así que vamos por todo. El plantel llega con más experiencia que en otros años”, remarcó Atencia, quien confía plenamente en el potencial de sus dirigidos.