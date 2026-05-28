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Yanina Zilli ganó el auto en Gran Hermano y contó la emotiva razón detrás de su alegría

La participante se convirtió en la gran protagonista de Gran Hermano Generación Dorada tras ganar el esperado auto 0KM. Yanina Zilli logró abrir el vehículo con la llave 119 y emocionó a toda la casa con su reacción y su historia personal.

La emoción de Yanina Zilli al ganar el auto 0KM en Gran Hermano
La emoción de Yanina Zilli al ganar el auto 0KM en Gran Hermano A24
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Yanina Zilli ganó un auto 0KM en el reality Gran Hermano Generación Dorada en Argentina tras abrir el vehículo con la llave 119 durante el desafío semanal.
  • El logro ocurrió tras una tensa dinámica con 200 llaves. Zilli reveló emocionada que su hijo le pedía cambiar el auto, decisión que ella postergaba para poder ahorrar.
  • El emotivo momento consolidó a Zilli como figura clave del programa y generó una fuerte repercusión en redes sociales, marcando un hito en esta edición del reality.
Resumen generado con IA

La casa de Gran Hermano vivió una de las competencias más esperadas de la edición Generación Dorada con el tradicional desafío por el auto 0KM. Después de varios intentos fallidos, tensión acumulada y cientos de llaves en juego, finalmente Yanina Zilli consiguió abrir el vehículo y desató la euforia dentro del reality.

El posteo de Romina Orthusteguy luego de la eliminación de su ex, Eduardo Carrera, de “Gran Hermano 2026”

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Durante varias rondas, los participantes debieron elegir entre 200 llaves distintas para intentar encontrar la correcta y quedarse con el vehículo. Entre quienes participaron también estuvieron Emanuel Di Gioia, Zunino, JuaniCar, Luana, Gladys La Bomba Tucumana, Pincoya, Titi, Tamara Paganini y Cinzia.

Cómo fue el desafío del auto en Gran Hermano

La dinámica estuvo cargada de suspenso, especialmente porque muchos jugadores estuvieron cerca de conseguirlo, aunque sin éxito. Emanuel Di Gioia contó con una ventaja especial por ser el líder semanal y pudo elegir dos llaves por turno.

Sin embargo, el desenlace llegó de manera inesperada cuando Yanina Zilli tomó la llave número 119 y logró abrir el candado que contenía la llave definitiva del auto 0KM.

La reacción dentro de la casa fue inmediata: gritos, abrazos y festejos acompañaron a la participante mientras el resto de los jugadores celebraba el momento.

La emoción de Yanina Zilli tras ganar el auto 0KM

Todavía conmocionada por lo ocurrido, Yanina no pudo contener las lágrimas después de quedarse con el premio más importante de la semana. “¡Es mío! Gracias, Santi. Gracias a Telefe”, expresó la participante mientras abrazaba a sus compañeros en medio de la celebración.

Minutos más tarde, compartió una historia personal que explicó por qué el premio tenía un valor tan especial para ella. Según contó, su hijo le insistía desde hacía tiempo con cambiar el vehículo que utilizaba habitualmente, aunque ella prefería ahorrar y postergar esa decisión.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la edición Generación Dorada de Gran Hermano y tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores del reality en redes sociales.

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