Yanina Zilli ganó el auto en Gran Hermano y contó la emotiva razón detrás de su alegría

Durante varias rondas, los participantes debieron elegir entre 200 llaves distintas para intentar encontrar la correcta y quedarse con el vehículo. Entre quienes participaron también estuvieron Emanuel Di Gioia, Zunino, JuaniCar, Luana, Gladys La Bomba Tucumana, Pincoya, Titi, Tamara Paganini y Cinzia.