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Gran Hermano 2026: Lola volvió a la casa, se separó de su novio y ya besó a Manu

Lola Tomaszeuski regresó al reality soltera y protagonizó uno de los momentos más comentados al besarse con Manu apenas horas después de volver al juego.

Gran Hermano: Lola terminó su relación afuera de la casa y empezó un romance con Manu
Gran Hermano: Lola terminó su relación afuera de la casa y empezó un romance con Manu Telefé
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lola Tomaszeuski reingresó a Gran Hermano en el repechaje y comenzó un romance con Manuel Ibero tras separarse de su novio afuera de la casa por desconfianza.
  • Tras descubrir mensajes de su expareja al salir del juego, Lola decidió separarse. Al reingresar soltera al reality, avanzó rápidamente en su vínculo sentimental con Manuel.
  • Este nuevo romance redefine las alianzas y la convivencia dentro de la casa, consolidándose como uno de los focos de mayor interés y rating para el público del reality show.
Resumen generado con IA

El repechaje de Gran Hermano volvió a sacudir la casa más famosa del país. Apenas unas horas después de regresar al reality, Lola Tomaszeuski protagonizó uno de los momentos más comentados de la edición al mostrarse muy cerca de Manuel Ibero.

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Tras confirmar su separación de Fran, la participante decidió dejar atrás las restricciones que se había impuesto durante su primera estadía en el reality y avanzó en su vínculo con Manu, con quien ya había mostrado una fuerte conexión dentro de la casa.

Lola y Manu ya no esconden su romance en Gran Hermano

Luego de reencontrarse dentro del reality, Lola le contó a Manuel que estaba soltera y rápidamente comenzaron las muestras de afecto. Besos en el patio, abrazos y momentos compartidos en la cama marcaron el inicio de esta nueva etapa entre ambos participantes.

Durante una charla íntima con Titi Tcherkaski, Lola confesó que imaginaba que el primer beso con Manu iba a darse en otro contexto, posiblemente durante una cena romántica organizada por la producción.

La participante también reconoció que, durante su primera etapa en la competencia, la convivencia y el vínculo cotidiano con Manuel la habían confundido emocionalmente. Según explicó, él ocupaba un lugar muy importante en su día a día dentro de la casa y la atracción entre ambos era cada vez más evidente.

Por qué Lola se separó de su novio al salir del reality

La ruptura entre Lola y Fran ocurrió poco después de que la participante abandonara temporalmente el programa. Según contó, al recuperar su celular encontró conversaciones, fotos y videos que la hicieron desconfiar de quien era su pareja.

“Sentí que no me cuidó”, expresó la joven al referirse a la situación que terminó provocando la separación.

Ahora, ya sin compromisos afuera de la casa, Lola parece decidida a vivir plenamente su historia con Manu frente a las cámaras y bajo la mirada constante de los seguidores de Gran Hermano.

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