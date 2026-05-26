El posteo de Romina Orthusteguy luego de la eliminación de su ex, Eduardo Carrera, de “Gran Hermano 2026”

“Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Tener un hijo es un amor que se construye. Yo no desaparecí. Es mentira que la revoleé contra la cama cuando nació. Rotundamente no. No haría eso nunca y jamás maltraté a Romina. Yo no quería estar con ella desde antes que quedara embarazada”, detalló.