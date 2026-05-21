Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

La nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada dejó varios ingresos sorpresivos, pero uno de los nombres que más curiosidad despertó fue el de Matías Hanssen. Antes de entrar a la casa, el tucumano ya había generado intriga en redes sociales, donde muchos usuarios lo apodaron como el “NN” del reality por el misterio alrededor de su perfil.