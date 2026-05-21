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Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Matías Hanssen, el participante tucumano que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada, ya genera expectativa por su personalidad competitiva y su juego sin filtros. El emprendedor aseguró que está dispuesto a todo para avanzar en el reality y convertirse en uno de los protagonistas de la casa.

Matías Hassen, el tucumano que entró en el repechaje de Gran Hermano
Matías Hassen, el tucumano que entró en el repechaje de Gran Hermano Minuto Uno
Por Mercedes Mosca Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • El emprendedor tucumano Matías Hanssen ingresó recientemente al reality argentino Gran Hermano Generación Dorada con un perfil competitivo para convertirse en protagonista.
  • Apodado como el 'NN' en redes por su bajo perfil mediático, Hanssen es un vendedor de cepillos de dientes que promete un estilo de juego frontal, directo y sin tapujos.
  • Se prevé que su estilo estratégico genere tensiones y modifique la dinámica de la casa en una etapa clave del programa, caracterizada por repechajes y nuevos ingresos.
Resumen generado con IA

La nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada dejó varios ingresos sorpresivos, pero uno de los nombres que más curiosidad despertó fue el de Matías Hanssen. Antes de entrar a la casa, el tucumano ya había generado intriga en redes sociales, donde muchos usuarios lo apodaron como el “NN” del reality por el misterio alrededor de su perfil.

Finalmente, el participante se convirtió en el segundo nuevo jugador en ingresar al programa y rápidamente dejó en claro que no piensa pasar desapercibido dentro del juego.

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Matías es oriundo de Tucumán y trabaja en el ámbito privado con un emprendimiento propio dedicado a la venta de cepillos de dientes. Alejado del mundo del espectáculo, su aparición en el reality sorprendió a buena parte de los fanáticos del programa.

La fuerte personalidad de Matías Hanssen que promete revolucionar Gran Hermano

Durante su presentación, Matías Hanssen mostró un perfil competitivo y frontal. Según explicó, no ingresó al reality para ocupar un lugar secundario y aseguró que está dispuesto a jugar con intensidad desde el primer día.

El participante se definió como una persona ambiciosa, estratégica y extremadamente competitiva, incluso en situaciones cotidianas. Además, dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Voy sin tapujos”.

Con esa carta de presentación, Matías anticipó que mantendrá un juego directo, sin filtros y con una personalidad fuerte que podría generar tensiones dentro de la casa.

Su ingreso llega en un momento clave para el reality, marcado por el repechaje, los nuevos participantes y el regreso de figuras conocidas que modificaron completamente la dinámica del programa conducido por Santiago del Moro.

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