La Bomba Tucumana quedó nominada y confesó que quiere irse de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana confesó en la casa de Gran Hermano su deseo de abandonar el reality este miércoles tras quedar nominada y sufrir una profunda crisis emocional.
- Tras una fuerte discusión con Cinzia Francischiello y quedar en una placa multitudinaria, la cantante acudió al confesionario para plantear su posible salida del reality.
- Aunque su compañero Emanuel intentó contenerla, la posible renuncia de Gladys genera incertidumbre sobre el futuro de la competencia y las reglas de convivencia del show.
La tensión crece dentro de Gran Hermano Generación Dorada y una de las participantes más reconocidas del reality quedó en el centro de la escena. Gladys La Bomba Tucumana atravesó horas de profunda angustia dentro de la casa y confesó que pensó en abandonar el programa luego de varios enfrentamientos y acusaciones que la afectaron emocionalmente.
La cantante tropical, que además quedó nominada en la gala del miércoles junto a Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos, Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Tamara Paganini y Leandro Nigro, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su ingreso al reality.
La confesión de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano
En una charla privada con Emanuel Di Gioia, la artista admitió que llegó al límite por la presión de la convivencia y los recientes conflictos dentro de la casa. “Estoy muy sensible, amigo, he ido a Gran Hermano para decirle que me quiero ir”, expresó en voz baja mientras hablaba en la cocina con su compañero.
El malestar de la cantante surgió después de una fuerte discusión con Cinzia Francischiello, en la que recibió acusaciones e insultos que, según explicó, impactaron directamente en su estado emocional. “A mí me re duele”, señaló Gladys al referirse a los cuestionamientos que recibió en medio de la convivencia televisada.
La Bomba quedó nominada y crece la tensión en la casa
La situación se volvió aún más intensa luego de la gala de nominación del miércoles, cuando Gladys La Bomba Tucumana quedó en placa junto a otros participantes del reality. La votación generó una lista multitudinaria de nominados y elevó todavía más el nivel de tensión dentro del programa.
Mientras tanto, la artista ingresó al confesionario para expresar su incomodidad y dejó abierta la posibilidad de abandonar el juego, aunque hasta el momento no confirmó oficialmente su salida ante la producción. Su compañero Emanuel intentó contenerla y convencerla de continuar en competencia, en medio de un clima cada vez más sensible dentro de la casa.