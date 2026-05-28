La Bomba Tucumana quedó nominada y confesó que quiere irse de Gran Hermano

La confesión de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano

En una charla privada con Emanuel Di Gioia, la artista admitió que llegó al límite por la presión de la convivencia y los recientes conflictos dentro de la casa. “Estoy muy sensible, amigo, he ido a Gran Hermano para decirle que me quiero ir”, expresó en voz baja mientras hablaba en la cocina con su compañero.