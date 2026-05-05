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Desesperada búsqueda de un niño de 6 años en Corrientes: rige la Alerta Sofía

La búsqueda comenzó luego de un violento episodio, donde el padre del menor protagonizó un tiroteo.

Desesperada búsqueda de un niño de 6 años en Corrientes: rige la Alerta Sofía Activación de la Alerta Sofia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Buscan a Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, en Corrientes tras activarse la Alerta Sofía. Su padre lo raptó el domingo en Esquina luego de herir a un vecino durante un tiroteo.
  • El captor, apodado 'El Brasilero', huyó con ayuda del abogado Fernández Codazzi hacia una zona rural. La madre denunció que el menor no regresó tras un almuerzo con su progenitor.
  • La justicia investiga tentativa de homicidio y rapto bajo un operativo cerrojo. El vínculo del abogado con el caso Loan añade una fuerte gravedad institucional y social al hecho.
Resumen generado con IA

La provincia de Corrientes permanece en vilo tras la activación del protocolo Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de seis años. La búsqueda comenzó luego de un violento episodio ocurrido el pasado domingo 3 por la noche en la localidad de Esquina, donde el padre del menor protagonizó un tiroteo. 

Desesperada búsqueda de un niño de seis años en Corrientes: activaron la alerta Sofía

Desesperada búsqueda de un niño de seis años en Corrientes: activaron la alerta Sofía

Las autoridades provinciales y nacionales coordinan tareas para dar con el paradero del pequeño ante el riesgo inminente que representa su situación actual. La denuncia formal fue realizada por la madre del niño, Mariana Riquelme, quien relató que el progenitor retiró al hijo al mediodía para almorzar y nunca regresó al domicilio. 

El principal sospechoso, Josias Santos Regis, conocido bajo el apodo de "El Brasilero", escapó con el menor después de herir de bala a un vecino identificado como Julio Javier Nieva. Actualmente rige un operativo cerrojo en las rutas de la región para evitar que el captor abandone el territorio correntino con la víctima.

Desesperada búsqueda de un niño de 6 años en Corrientes: rige la Alerta Sofía Alerta Sofía

Qué se sabe hasta ahora del caso

La investigación sumó un giro inesperado al identificar la presunta participación de José Fernández Codazzi en la huida de los sospechosos. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Josias Santos Regis y el niño caminaban hacia las oficinas del letrado poco después del ataque armado. El abogado declaró ante la justicia que trasladó a ambos hasta una zona rural cercana a la localidad de San Isidro.

La policía procedió al secuestro del vehículo de Fernández Codazzi para realizar peritajes científicos en busca de posibles rastros biológicos. Los efectivos trasladaron al abogado al paraje La Tercera con el fin de señalar el punto exacto donde dejó a los fugitivos el lunes por la noche. Este profesional ya contaba con una investigación previa por su vinculación en el caso de la desaparición de otro menor llamado Loan Danilo Peña.

Características del niño y estado de la causa

El niño posee cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca, rasgos que facilitan su reconocimiento público en la zona de búsqueda. Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas y una campera marrón tipo inflable. La fiscalía difundió estas características junto a la imagen de Josias Santos Regis para alertar a la población civil sobre cualquier avistaje sospechoso.

La justicia correntina tramita tres expedientes paralelos que incluyen la tentativa de homicidio contra Julio Javier Nieva, el rapto del menor y la posible complicidad del abogado. Mariana Riquelme expresó su preocupación ante los medios locales y criticó la falta de acción previa de las autoridades sobre las actitudes violentas del padre. El herido continúa internado en el Hospital San Roque mientras la búsqueda de Nahuá Santos Riquelme se intensifica en toda la región rural.

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