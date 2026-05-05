Desesperada búsqueda de un niño de 6 años en Corrientes: rige la Alerta Sofía

La policía procedió al secuestro del vehículo de Fernández Codazzi para realizar peritajes científicos en busca de posibles rastros biológicos. Los efectivos trasladaron al abogado al paraje La Tercera con el fin de señalar el punto exacto donde dejó a los fugitivos el lunes por la noche. Este profesional ya contaba con una investigación previa por su vinculación en el caso de la desaparición de otro menor llamado Loan Danilo Peña.