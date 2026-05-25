Política

Buscan estudiantes de todo el país para formarlos en liderazgo y viajar a Córdoba

La Red Argentina de Servidores Públicos lanzó la segunda edición de “Activá lo Público”, una propuesta gratuita que combina clases virtuales y una instancia presencial en Córdoba.

INSTANCIA EN CÓRDOBA. Incluye formación virtual, actividades presenciales en Córdoba y costos cubiertos para los seleccionados. / CÓRDOBA
INSTANCIA EN CÓRDOBA. Incluye formación virtual, actividades presenciales en Córdoba y costos cubiertos para los seleccionados. / CÓRDOBA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Red Actio lanzó la convocatoria para 'Activá lo Público 2026', un programa gratuito de liderazgo público para estudiantes terciarios y universitarios de toda la Argentina.
  • Consta de una fase virtual para 50 alumnos y una etapa presencial en Córdoba para 25 seleccionados con costos cubiertos. La inscripción está abierta hasta el 29 de mayo.
  • La iniciativa busca fomentar el compromiso social y formar a la nueva generación de líderes públicos en un contexto de creciente demanda juvenil por espacios de participación.
Resumen generado con IA

Una nueva convocatoria apunta a estudiantes jóvenes que tengan ganas de involucrarse en temas públicos, liderazgo y transformación social. Se trata de “Activá lo Público 2026”, un programa de formación impulsado por la Red Argentina de Servidores Públicos, también conocida como Red Actio, junto a la Fundación Botín.

La propuesta está destinada a estudiantes universitarios y terciarios de todo el país y tiene una particularidad que llama la atención: todas las actividades son gratuitas y la etapa presencial contará con costos completamente cubiertos para quienes sean seleccionados.

El programa busca reunir a jóvenes interesados en comprender cómo funciona el sector público y en pensar soluciones para sus comunidades. La edición 2026 tendrá dos etapas.

La primera será virtual y se desarrollará entre el 13 de julio y el 28 de agosto. Participarán 50 estudiantes de distintas provincias y habrá clases y encuentros semanales los miércoles de 18 a 20.

Después llegará la instancia presencial en Córdoba. Allí serán elegidos 25 participantes según su desempeño y compromiso durante la etapa online. El encuentro se realizará en octubre y la organización cubrirá gastos de traslado, alojamiento y actividades.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a jóvenes argentinos nacidos entre el 14 de julio de 2004 y el 13 de julio de 2008. Además, deben haber terminado el secundario y estar cursando una carrera universitaria o terciaria, sin superar el 50% del plan de estudios.

Entre los requisitos también aparecen el buen rendimiento académico, el compromiso social y el interés por participar en iniciativas de impacto público.

Desde la organización explicaron que el objetivo es acercar a más jóvenes a experiencias federales y latinoamericanas vinculadas al servicio público y la participación social.

La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo y se realiza mediante un formulario online: Activá lo Público 2026. En un contexto donde cada vez más jóvenes buscan espacios de participación y formación fuera de la universidad tradicional, .

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas CórdobaArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

La CIDH abrió pasantías para jóvenes de América Latina: cómo postularse

La CIDH abrió pasantías para jóvenes de América Latina: cómo postularse

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

Italia abrió 48 becas para estudiar maestrías con gastos pagos y 8.000 euros anuales

Italia abrió 48 becas para estudiar maestrías con gastos pagos y 8.000 euros anuales

El Incaa lanzó un concurso para jóvenes cineastas y los ganadores viajarán a España

El Incaa lanzó un concurso para jóvenes cineastas y los ganadores viajarán a España

Lo más popular
La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
1

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
2

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
3

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
4

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas
5

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo

Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo

Tedeum del 25 de Mayo: la Iglesia tucumana instó al Gobierno nacional a “abrir los ojos” ante la desigualdad

Tedeum del 25 de Mayo: la Iglesia tucumana instó al Gobierno nacional a “abrir los ojos” ante la desigualdad

En un Tedeum marcado por fuertes reclamos sociales, Jaldo llamó a la unidad: “Hoy no hay lugar para la grieta”

En un Tedeum marcado por fuertes reclamos sociales, Jaldo llamó a la unidad: “Hoy no hay lugar para la grieta”

“El 25 de Mayo no debe reducirse a un feriado”: el mensaje de los estudiantes tucumanos en el acto oficial

“El 25 de Mayo no debe reducirse a un feriado”: el mensaje de los estudiantes tucumanos en el acto oficial

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

“Basta de división”: el duro reproche de García Cuerva a Milei en un Tedeum marcado por las internas

Tucumán renovó su fervor patrio entre chocolate, escarapelas y un fuerte llamado a la unidad

Tucumán renovó su fervor patrio entre chocolate, escarapelas y un fuerte llamado a la unidad

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

Comentarios