Nena encontrada en Córdoba: la fiscal aseguró que “no hay sospechas de abuso”

La fiscal Silvana Pen, a cargo de la investigación por la desaparición de una niña de 2 años en Cosquín, Córdoba, brindó una conferencia de prensa este 19 de marzo y llevó tranquilidad: “no hay sospechas de abuso”, afirmó, aunque remarcó que la causa sigue en curso.
La menor, identificada como Esmeralda, había desaparecido de la puerta de su casa en el barrio San José Obrero y fue encontrada horas después en un descampado cercano.
Qué dijo la fiscal sobre la aparición de la nena
Desde la Fiscalía de Instrucción N° 2, Pen explicó que la investigación se mantiene abierta y que no se descarta ninguna hipótesis:
“No descartamos ninguna hipótesis. La nena apareció sola, de entre los pastizales, pero no había terceras personas en la escena”, detalló.
Además, indicó que la menor fue sometida a controles médicos y que no se detectaron indicios de abuso, un dato clave en las primeras horas del caso.
Cómo fue la intensa búsqueda en Córdoba
La desaparición activó un operativo de gran escala en la provincia, con la intervención de múltiples fuerzas:
Más de 250 efectivos participaron del rastrillaje
Trabajaron Policía, bomberos y equipos especiales
Se utilizaron drones con visión nocturna y detección térmica
Intervinieron perros de búsqueda y rescate
Se activó la Alerta Sofía
La propia fiscal destacó la magnitud del despliegue:
“La desaparición se tramitó de forma urgente. Aproximadamente tuvimos 100 efectivos por tanda y se usaron drones con detectores de calor para poder encontrar a la nena”.
Dónde encontraron a la niña
Según el comunicado oficial, la menor fue hallada en un descampado cercano a su vivienda, una zona que ya había sido rastrillada previamente.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, subrayó este punto:
“El lugar ya había sido rastrillado el día anterior. Hubo una nueva orden de volver al mismo sitio y en ese momento se produjo el hallazgo”.
El estado de salud de la menor
Tras ser encontrada, la niña fue trasladada al hospital Domingo Funes, donde quedó en observación. Las autoridades confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.
La fiscal Pen acompañó el traslado junto a la madre y personal médico.
Reacción del gobernador de Córdoba
El gobernador Martín Llaryora celebró el resultado del operativo y pidió avanzar con la investigación:
“Quiero felicitar el compromiso de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de la niña”.
Además, solicitó que la Justicia investigue el caso “con profundidad” para esclarecer lo ocurrido.
Investigación en curso
Aunque la aparición con vida llevó alivio, la fiscal fue clara: el objetivo ahora es reconstruir qué pasó durante las horas en que la niña estuvo desaparecida.
Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, y la causa continúa bajo análisis judicial.