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Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

El “Millonario” ganó 3 a 0 y avanzó a los octavos de final del torneo continental como uno de los mejores equipos de la fase de grupos.

CON TODO AL ATAQUE. El juvenil Joaquín Freitas maniobra ante la marca del defensor boliviano Marc Enoumba. @RiverPlate
CON TODO AL ATAQUE. El juvenil Joaquín Freitas maniobra ante la marca del defensor boliviano Marc Enoumba. @RiverPlate
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

River cerró el semestre con un poco de aire luego de haber perdido la final del Apertura. Esta vez goleó 3 a 0 a Blooming y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Núñez terminó la fase de grupos como el segundo conjunto con más puntos del certamen continental, solamente por detrás de Botafogo.

El “Millonario” dominó el partido desde el comienzo, monopolizó la pelota y manejó el ritmo frente a un rival que se replegó cerca de su arco. Sin embargo, durante el primer tiempo le costó transformar ese control en situaciones claras y terminó pagando la falta de precisión en los metros finales.

La primera aproximación importante llegó a los seis minutos, cuando Facundo González se animó a una gran jugada individual por el sector izquierdo. El lateral dejó rivales en el camino y envió un centro peligroso que el arquero Gustavo Almada logró despejar sobre la línea. En el rebote, Fabricio Bustos no pudo definir con comodidad.

Poco después, el equipo de Eduardo Coudet tuvo la gran chance de abrir el marcador. A los nueve minutos, Marc Enoumba derribó a Tomás Galván dentro del área y el árbitro sancionó penal. Maximiliano Salas se hizo cargo de la ejecución, pero su remate pegó en el palo izquierdo y salió desviado.

El delantero tuvo revancha parcial más tarde, cuando conectó un buen cabezazo tras un preciso centro de Juan Cruz Meza, aunque nuevamente apareció Almada con una gran reacción para sostener el cero. Antes del descanso también lo intentó Lucas Silva con un potente remate desde afuera del área que obligó a otra destacada intervención del arquero visitante.

En el complemento, River mantuvo la intensidad y finalmente encontró el premio a su insistencia. Antes del gol, Lucas Martínez Quarta avisó dos veces: primero con un cabezazo tras un córner ejecutado por Joaquín Freitas y luego con una espectacular chilena que pasó muy cerca.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos de la segunda etapa. Martínez Quarta encabezó el avance y asistió de gran manera a Salas, que esta vez sí pudo convertir. El remate del delantero se desvió en un defensor y descolocó a Almada para establecer el 1 a 0.

Tranquilidad

Con la ventaja, el conjunto dirigido por el “Chacho” Coudet ganó tranquilidad y continuó atacando. Bustos estuvo cerca del segundo con un fuerte derechazo cruzado, pero otra vez respondió el arquero boliviano.

A los 22 minutos llegó el segundo golpe. Joaquín Freitas armó una gran jugada individual dentro del área y recibió la infracción de Matías Abisab. Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó el penal y Fausto Vera lo transformó en gol para marcar su primer tanto con la camiseta riverplatense y poner el 2 a 0.

Ya sobre el final, River decoró la goleada con una joya de Lucas Silva. El juvenil de 19 años recibió un pase de Martínez Quarta y sacó un potente remate desde afuera del área para convertir su primer gol en Primera División y desatar el festejo en el estadio.

Como símbolo de una noche especial, River terminó el encuentro con once futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club. Una muestra del presente y también de la identidad de un equipo que cerró el semestre con un triunfo y la ilusión de mejorar de cara para lo que se viene.

Ganaron Independiente Rivadavia y Platense

Independiente Rivadavia y Platense festejaron de visitantes y ya están en octavos de final de la Libertadores. La “Lepra” mendocina venció 3-1 a Bolívar y quedó como el segundo mejor equipo de la fase de grupos, siendo superado solo por Flamengo. El “Calamar”, por su parte, derrotó en Brasil 2-0 a Corinthians y terminó segundo en su grupo. El que perdió, pero también avanzó fue Rosario Central. El “Canala” cayó 1 a 0 en su visita a Independiente del Valle, que le arrebató el primer lugar de la zona.

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