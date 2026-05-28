Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Ganaron Independiente Rivadavia y Platense

Independiente Rivadavia y Platense festejaron de visitantes y ya están en octavos de final de la Libertadores. La “Lepra” mendocina venció 3-1 a Bolívar y quedó como el segundo mejor equipo de la fase de grupos, siendo superado solo por Flamengo. El “Calamar”, por su parte, derrotó en Brasil 2-0 a Corinthians y terminó segundo en su grupo. El que perdió, pero también avanzó fue Rosario Central. El “Canala” cayó 1 a 0 en su visita a Independiente del Valle, que le arrebató el primer lugar de la zona.



