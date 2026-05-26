Selección argentina: por qué Scaloni llevará más jugadores de los permitidos a la antesala del Mundial 2026

Detrás de la decisión de Scaloni no solamente hay una cuestión logística. También aparece una marca registrada de este ciclo: la obsesión por anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. En una Selección que construyó buena parte de su éxito desde la planificación y el control de los detalles, nadie quiere volver a quedar a merced de la improvisación a días del debut mundialista.