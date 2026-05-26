Selección argentina: por qué Scaloni llevará más jugadores de los permitidos a la antesala del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni llevará 30 futbolistas a la preparación de Argentina en EE.UU. previo al Mundial 2026 para evitar urgencias por lesiones de último momento.
- La decisión surge tras la experiencia de Qatar 2022, donde las lesiones obligaron a cambios de última hora. Sumará juveniles para entrenar, aunque algunos no podrán jugar.
- Esta medida refuerza la planificación y prevención de imprevistos físicos en el ciclo de Scaloni, buscando blindar al plantel de cara al debut en la Copa del Mundo.
Hay decisiones que nacen de la experiencia y otras que aparecen directamente a partir de un trauma; y Lionel Scaloni parece tener bien claro eso en el camino rumbo al Mundial 2026.
En la selección argentina todavía permanece fresco el recuerdo de aquellos días frenéticos previos al Mundial de Qatar 2022, cuando las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron al cuerpo técnico a improvisar soluciones de urgencia mientras el plantel ya estaba instalado en Medio Oriente.
Cuatro años después, el escenario es diferente. Pero la enseñanza quedó marcada. Por eso Scaloni tomó una determinación que revela mucho de cómo piensa este ciclo. Para los amistosos previos al Mundial frente a Honduras e Islandia viajará una delegación más amplia que la lista oficial que presentará ante la FIFA.
Aunque el sábado vence el plazo para entregar la nómina definitiva de 26 futbolistas, la Selección se moverá con alrededor de 30 jugadores durante la preparación inicial en Norteamérica. La idea es simple; tener alternativas inmediatas ante cualquier eventualidad física de último momento y evitar corridas contrarreloj como las que ocurrieron antes de la última gran cita.
Aquella vez, la lesión muscular de González y los problemas físicos de “Tucu” modificaron los planes sobre la marcha. Thiago Almada y Ángel Correa fueron convocados de urgencia cuando incluso ya estaban de vacaciones. Y al parecer Scaloni no quiere volver a atravesar una situación similar en la previa de un Mundial.
Por eso, además de los 26 que estarán oficialmente anotados para la Copa del Mundo, algunos futbolistas viajarán igual a Estados Unidos para trabajar junto al grupo y mantenerse dentro de la estructura de preparación.
Entre ellos aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas, de River; Tomás Aranda, de Boca; Simón Escobar, de Vélez; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo. Incluso no se descarta que en las próximas horas pueda llegar a sumarse algún otro nombre más.
Cómo sigue la planificación de la selección argentina
De todos modos, no todos tendrán posibilidades reales de ingresar a la lista mundialista. Freitas, Ovando y Escobar, por ejemplo, no forman parte de la prelista de 55 futbolistas presentada ante FIFA, requisito indispensable para poder ser convocado en caso de lesión. Es decir: acompañarán la preparación, pero no podrían jugar el Mundial aunque se produzca una baja.
La delegación argentina viajará el sábado rumbo a Kansas, ciudad que funcionará como base durante la Copa del Mundo. El primer entrenamiento está previsto para el lunes, ya enfocados en los amistosos ante Honduras (el 6 de junio en Texas) e Islandia (el 9 en Alabama).
Detrás de la decisión de Scaloni no solamente hay una cuestión logística. También aparece una marca registrada de este ciclo: la obsesión por anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. En una Selección que construyó buena parte de su éxito desde la planificación y el control de los detalles, nadie quiere volver a quedar a merced de la improvisación a días del debut mundialista.