River va por la clasificación en medio de un recambio que ya empezó

La herida que dejó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura todavía permanece abierta en River Plate. Sin demasiado tiempo para lamentarse, el equipo de Eduardo Coudet tendrá este miércoles una nueva prueba de carácter cuando reciba a Blooming, desde las 21.30 en el Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El objetivo es claro: sellar el pase a los octavos de final y empezar a reconstruir la confianza después de un golpe que sacudió al mundo “millonario”.