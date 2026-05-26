River va por la clasificación en medio de un recambio que ya empezó

Resumen para apurados
- El River de Eduardo Coudet recibe a Blooming este miércoles en el Monumental por Copa Sudamericana para sellar su clasificación a octavos tras perder la final del Apertura.
- El equipo llega tras perder la final ante Belgrano, con bajas por lesión y la ausencia de Quintero, en el marco de una renovación que involucra a más de diez futbolistas.
- Lograr el pase a octavos aliviará la presión sobre el ciclo de Coudet y facilitará la transición hacia un plantel renovado para afrontar la segunda mitad de la temporada 2026.
La herida que dejó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura todavía permanece abierta en River Plate. Sin demasiado tiempo para lamentarse, el equipo de Eduardo Coudet tendrá este miércoles una nueva prueba de carácter cuando reciba a Blooming, desde las 21.30 en el Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El objetivo es claro: sellar el pase a los octavos de final y empezar a reconstruir la confianza después de un golpe que sacudió al mundo “millonario”.
River llega como líder de su zona con 11 puntos y depende de sí mismo para avanzar directamente como primero del grupo. Con un empate le alcanzará para clasificarse sin depender de nadie. Incluso una derrota podría depositarlo en la próxima ronda, aunque para quedar eliminado debería perder ante Blooming y, además, Carabobo tendría que derrotar a Red Bull Bragantino en Brasil, un escenario que hoy aparece lejano.
Más allá de las matemáticas, la Sudamericana se transformó en una prioridad absoluta para el conjunto de Núñez. Y el contexto parece favorable: enfrente estará un Blooming ya eliminado, que apenas sumó un punto en cinco presentaciones y que llega al Monumental sin chances de continuar en competencia.
Sin embargo, no todo es tranquilidad para Coudet. El entrenador deberá lidiar con varias bajas sensibles en un momento determinante de la temporada. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se incorporó a la selección uruguaya para disputar el Mundial 2026.
A esa lista se suma una ausencia que alimentó todo tipo de especulaciones: Juan Fernando Quintero no fue convocado para el duelo ante Blooming. Aunque desde el entorno del club aseguran que ya existía un acuerdo para que el colombiano comenzara a enfocarse en la Copa del Mundo, la escasa participación que tuvo en la final frente a Belgrano y las recientes declaraciones de su representante sembraron dudas sobre su continuidad.
Precisamente, el partido ante Blooming podría marcar el inicio de una profunda renovación en River. La caída en Córdoba aceleró decisiones internas y el club ya trabaja en una importante depuración del plantel para el segundo semestre. Entre futbolistas prescindibles y otros con grandes chances de ser transferidos, hay más de diez nombres que podrían dejar Núñez en las próximas semanas.
Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Quintero, Santiago Lencina, Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maximiliano Salas integran la lista de jugadores que podrían cambiar de rumbo tras el Mundial.
En algunos casos, como los de Subiabre, Rivero, Lencina y Colidio, las posibles salidas están ligadas a ofertas que podrían representar ingresos importantes para el club. Otros, en cambio, perdieron terreno futbolístico tanto en el tramo final del ciclo de Marcelo Gallardo como desde la llegada de Coudet y ya no aparecen como piezas fundamentales para el proyecto que se viene.
En medio de ese escenario de incertidumbre y cambios, River buscará una victoria que le permita seguir en carrera en la Sudamericana y encarar la reconstrucción con un poco más de aire.