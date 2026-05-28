Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Se sabe que el domingo 26 de junio de 1927, la poeta Alfonsina Storni, que había recitado sus obras la noche anterior en la Sociedad Sarmiento, asistió a un té en la casa de Juan Heller, en “El Divisadero”, al pie del cerro, al que asistieron matrimonios y gente vinculada a las letras. También se sabe que 10 años después, el 5 de octubre de 1937, cuando se inauguró el pavimento de la avenida Aconquija, el gobernador Miguel Campero, la comitiva oficial y algunas personas invitadas “ascendieron hasta la cumbre visitando la residencia del presidente de la Corte de Justicia, doctor Heller, quien les ofreció un lunch que transcurrió en un ambiente de sentida cordialidad y se prolongó por espacio de cerca de una hora”, dice LA GACETA del 6 de octubre.
Es que la residencia, ubicada al final del camino al cerro, más allá de la primera curva, estaba en un sitio privilegiado. Hoy la ubicamos al final de la avenida Aconquija, al 3.800, pasando 100 metros hacia el oeste de la comisaría de El Corte (el sitio llamado El Paraíso).
Agradecemos a Sofía Paz Posse las fotografías de “El Divisadero”, que hoy tiene otro nombre. En el predio, de unas cinco hectáreas, el magistrado y humanista, que amaba la naturaleza, tenía árboles exóticos. Algunos habían sido traídos por Miguel Lillo, dijo Sofía, que añadió que el pequeño parque, donde hay cañas de la India, habría sido diseñado por Carlos Thays. Desde esa altura, donde comenzaba el frondoso bosque de las yungas, se veía Yerba Buena y la ciudad.
En la imagen grande se ve a Heller de pie y al fondo el Este, aunque no se distinguen, por la calidad de la imagen, las construcciones de Yerba Buena. La loma de El Corte (donde hoy está la casa de Ejercicios de Belén) no tenía árboles, sino cultivos, y por ello había un gran panorama,
En la imagen pequeña, tomada en dirección Oeste, se ve la subida hacia el predio de Heller. Y en la otra foto está la casa, como era entonces.