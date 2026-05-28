Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte

Se sabe que el domingo 26 de junio de 1927, la poeta Alfonsina Storni, que había recitado sus obras la noche anterior en la Sociedad Sarmiento, asistió a un té en la casa de Juan Heller, en “El Divisadero”, al pie del cerro, al que asistieron matrimonios y gente vinculada a las letras. También se sabe que 10 años después, el 5 de octubre de 1937, cuando se inauguró el pavimento de la avenida Aconquija, el gobernador Miguel Campero, la comitiva oficial y algunas personas invitadas “ascendieron hasta la cumbre visitando la residencia del presidente de la Corte de Justicia, doctor Heller, quien les ofreció un lunch que transcurrió en un ambiente de sentida cordialidad y se prolongó por espacio de cerca de una hora”, dice LA GACETA del 6 de octubre.