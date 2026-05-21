Recuerdos fotográficos: 1927. “Brillante fiesta poética” de Alfonsina en Tucumán

Ese mismo día por la noche fue el recital de poemas ante una Sociedad Sarmiento llena de gente, entre la que estaban el gobernador, Miguel M. Campero, y el rector de la UNT, Juan B. Terán. La presentó Manuel Lizondo Borda y en los intervalos actuaron músicos del Instituto Musical Tucumán. Los versos de Alfonsina -”Romances de la venganza”, “Letanía de la tierra muerta” y “Carta lírica a otra mujer”- fascinaron al público. “Alfonsina saturó el ambiente de poesía y encadenó a sus oyentes, en medio de un gran silencio en el cual caía la voz de la poetisa”, dijo El Orden. “Recitó con emoción profunda sus maravillosos versos, en los que vibra un espíritu hondamente torturado, una suprema visión de las cosas y en los que se adivina una mano tendida a las almas sedientas de belleza”, escribió LA GACETA al calificar la “Brillante fiesta poética”.