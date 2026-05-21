Recuerdos fotográficos: 1927. “Brillante fiesta poética” de Alfonsina en Tucumán
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El sábado 25 de junio de 1927 llegó la poeta Alfonsina Storni para engalanar los festejos del 45 aniversario de la Sociedad Sarmiento. La autora de La inquietud del rosal, El dulce daño, Ocre y Un mundo de siete pozos era una estrella literaria y fue saludada por LA GACETA como parte de la trilogía de las letras americanas, junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarborou. “Llega hasta nosotros lo que podríamos llamar un espíritu literario completo y un alma exquisitamente femenina”, decía la crónica, acompañada por una foto de la poeta, entonces de 35 años.
Ese mismo día por la noche fue el recital de poemas ante una Sociedad Sarmiento llena de gente, entre la que estaban el gobernador, Miguel M. Campero, y el rector de la UNT, Juan B. Terán. La presentó Manuel Lizondo Borda y en los intervalos actuaron músicos del Instituto Musical Tucumán. Los versos de Alfonsina -”Romances de la venganza”, “Letanía de la tierra muerta” y “Carta lírica a otra mujer”- fascinaron al público. “Alfonsina saturó el ambiente de poesía y encadenó a sus oyentes, en medio de un gran silencio en el cual caía la voz de la poetisa”, dijo El Orden. “Recitó con emoción profunda sus maravillosos versos, en los que vibra un espíritu hondamente torturado, una suprema visión de las cosas y en los que se adivina una mano tendida a las almas sedientas de belleza”, escribió LA GACETA al calificar la “Brillante fiesta poética”.
Al día siguiente almorzó en el parque Aconquija y luego asistió a un té en la casa de Juan Heller, en “El divisadero”, al pie del cerro, al que asistieron matrimonios y gente vinculada a las letras. El lunes fue a la escuela Normal a leer poemas y a la noche fue agasajada por la Sarmiento con un banquete en el hotel Savoy. El martes tomó té en casa de Lizondo Borda y allí recitó poemas y escuchó a la poetisa tucumana Amalia Prebisch de Piossek, autora de “La randera tucumana”. Luego dio una conferencia en la Sociedad Sarmiento sobre la poetisa italiana Amalia Guglielminetti y se extendió sobre el feminismo en la literatura. El público le pidió que recitara otra vez y ella cumplió ofreciendo su poema “Capricho”, saludado con aplausos. Al día siguiente se fue.
Como se sabe, Alfonsina –inmortalizada en la canción “Alfonsina y el mar” de Ariel Ramírez y Félix Luna, que cantó Mercedes Sosa-, deprimida, tras haber atravesado un cáncer de mama, se quitó la vida internándose en el mar el 25 de octubre de 1938, tras enviar su último poema, titulado “Voy a dormir”, al diario La Nación. “Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. /Ponme una lámpara a la cabecera; / una constelación; la que te guste; / todas son buenas; bájala un poquito”.
En la primera imagen se ve a la poeta en la Sociedad Sarmiento, rodeada por José Peña Guzmán, José Ignacio Aráoz (h), Manuel Lizondo Borda, Miguel A. Molina, Emilio Terán Frías y Julio A. Castillo. La segunda imagen es la ilustración que hizo de ella el dibujante Néspoli, publicada en LA GACETA del domingo 26 de junio de 1927. La tercera imagen es la foto que publicó LA GACETA el sábado 25, anunciando su llegada.
Más información: “Alfonsina en Tucumán”, Carlos Páez de la Torre (h), 12/10/1993.