Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Suetonio afirma que el primer emperador romano tomó estas palabras como lema personal. Ese oxímoron fue usado también por el editor veneciano Aldo Manucio y por el filósofo Erasmo, con la imagen de un delfín, que representa la celeridad, enroscado en torno a un ancla, que representa la lentitud. En “Apúrate despacio” (LA GACETA, 02/07/2002) Carlos Páez de la Torre (h) dice que “esa frase sintetizaba lo que Heller entendía como esencial en la tarea de un tribunal de justicia”. En las declaraciones que hizo a la prensa el 7 de diciembre de 1929, después de asumir la presidencia de la Corte, Heller dijo: “el apresuramiento y la arbitrariedad son materia prohibida para un juez, y nada puede hacerse sin llamar ‘autos para estudio y previa audiencia’, o, como se dice en lenguaje forense, o anticipando opiniones que importen un prejuzgamiento. Lo único que puedo adelantar es que pondré en mis tareas ideales y perseverancia, y que iremos haciendo muchas cosas de acuerdo con la vieja máxima que si no es forense es sabia: Apúrate despacio”.