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Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

La etiqueta “ex libris”, que suele pegarse en los libros con el nombre su dueño, fue escogida con muy justos argumentos para la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por el doctor Juan Heller (1883-1950), que estuvo al frente del alto tribunal durante dos décadas.

Tomando una larga tradición humanista, eligió un dibujo de un ancla con un pez con la máxima latina “Festina lente”, que significa “Apresúrate lentamente” o “Apúrate despacio”, que el historiador clásico Suetonio la atribuye al emperador Augusto en “Vidas de los doce Césares”.

Recuerdos fotográficos: Juan Heller y la chuña del Palacio de Justicia

Recuerdos fotográficos: Juan Heller y la chuña del Palacio de Justicia

Suetonio afirma que el primer emperador romano tomó estas palabras como lema personal. Ese oxímoron fue usado también por el editor veneciano Aldo Manucio y por el filósofo Erasmo, con la imagen de un delfín, que representa la celeridad, enroscado en torno a un ancla, que representa la lentitud. En “Apúrate despacio” (LA GACETA, 02/07/2002) Carlos Páez de la Torre (h) dice que “esa frase sintetizaba lo que Heller entendía como esencial en la tarea de un tribunal de justicia”. En las declaraciones que hizo a la prensa el 7 de diciembre de 1929, después de asumir la presidencia de la Corte, Heller dijo: “el apresuramiento y la arbitrariedad son materia prohibida para un juez, y nada puede hacerse sin llamar ‘autos para estudio y previa audiencia’, o, como se dice en lenguaje forense, o anticipando opiniones que importen un prejuzgamiento. Lo único que puedo adelantar es que pondré en mis tareas ideales y perseverancia, y que iremos haciendo muchas cosas de acuerdo con la vieja máxima que si no es forense es sabia: Apúrate despacio”.

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

En la foto se ve Heller con la imagen del “ex libris” “Festina lente” sobre un vidrio en la biblioteca del Poder Judicial.

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