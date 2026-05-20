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Recuerdos fotográficos: 1936. El cómico Luis Arata ilustra un poema satírico en LA GACETA

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1936. El cómico Luis Arata ilustra un poema satírico en LA GACETA
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

En abril de 1936 el actor cómico Luis Arata pasó 15 días con la Compañía Nacional de Sainete en Tucumán. Representó varias obras en el teatro Alberdi, entre ellas “Las minas de Caminiaga”, de Alberto Vacarezza y “Qué parientes, mama mía” de Arnaldo Malfatti y Nicolás de Llanderas. La crónica de su presentación dijo que “es no sólo un actor cómico; su mayor mérito se encuentra precisamente en su ductilidad y en el dominio que posee en todos los géneros escénico, siendo en especial el grotesco el que le ha dado el firme cartel que ostenta”. Abarcó todos los géneros en sus 15 días de presentaciones; pasó del sainete al drama y de allí a la comedia. “Además tuvo tiempo para bromear sobre su suerte al comprar un número de lotería y obtener un premio por terminación”, se cuenta en la nota “Luis Arata dejó su marca en los escenarios tucumanos” (LA GACETA, 10/07/2023). También ilustró con sus gestos un poema satírico que escribió el periodista Ricardo Chirre Danós, referido al romance de un póicaro, la suegra y la familia, publicado el 4 de mayo de 1936.

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