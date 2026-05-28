Fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Este cuarto juicio, iniciado el 3 de marzo, llegó con la misión de juzgar la autoría material del homicidio. La Fiscalía de Cámara intentó sostener que César Soto, ex pareja de Paulina y padre de su hija, era el ejecutor material de un femicidio ejecutado por estrangulamiento manual dentro de su vivienda en calle Estados Unidos al 1200. Por su parte, Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, el ex secretario privado de la gobernación, fue sentado en el banquillo bajo la hipótesis de haber provisto la logística del aparato estatal para el traslado y descarte del cuerpo. Sin embargo, tras 14 jornadas de debate y el desfile de 41 testigos, el andamiaje acusatorio se desmoronó por completo. Durante los alegatos, el propio fiscal Sale debió retirar la acusación contra Kaleñuk al admitir que “nos quedamos en la semiplena prueba, nos quedamos en el medio”, un desistimiento que, por aplicación de la doctrina “Tarifeño” de la Corte Suprema de la Nación, obligó al Tribunal a dictar su absolución definitiva ante la ausencia de una querella autónoma que mantuviera la acción privada.