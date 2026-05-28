El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

Los números ayudan a dimensionar el problema, aunque no alcancen para explicarlo del todo. En el Gran Tucumán, más de 131.000 personas buscan otro ingreso aun teniendo empleo, en una provincia donde la desocupación se mantiene en 5,6%, un dato que por sí solo ya no alcanza para describir la realidad laboral. La paradoja es tan evidente como incómoda: sí, hay trabajo, pero no alcanza. Y en ese desfasaje entre lo que se entrega y lo que se recibe empieza a gestarse una factura invisible que no aparece en las estadísticas, pero que impacta de lleno en el cuerpo.