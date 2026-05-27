Qué dice la autopsia de los restos de Ana Lía Corte en Bariloche

"Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... Siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche. Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos... La abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos roto, con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho.... Yo te quiero mucho a vos, prima, hora hasta la eternidad"; la despidió Cecilia Corte, su prima, en redes sociales.