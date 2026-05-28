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Guerra en Medio Oriente: Trump no está conforme con el pacto con Irán

El liderazgo iraní no cree que se reanuden las hostilidades, pero aún falta para un acuerdo.

Donald Trump
Donald Trump
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump no está satisfecho aún con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Irán estimó poco probable la reanudación de las hostilidades con Washington en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos, aunque Trump matizó que aún no está “satisfecho” con las propuestas de Teherán.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

“Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo Trump. “Eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

La televisión estatal iraní había asegurado antes que un borrador de memorando de entendimiento con Washington incluía un compromiso de levantar el bloqueo naval a Irán, restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y retirar las fuerzas estadounidenses del Golfo. La Casa Blanca calificó el informe de “total invención”.

Trump insistió en que no tiene prisa por lograr un acuerdo, a pesar de que la guerra con Irán está disparando el coste de la vida para los estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Elecciones

El republicano tiene índices de aprobación históricamente bajos a menos de seis meses de la votación que determinará si su partido mantiene el control del Congreso. “Ellos pensaron que me iban a hacer esperar, ya sabes, ‘lo vamos a aguantar, él tiene las elecciones de mitad de mandato’”, dijo Trump, en referencia a Irán. “No me importan las elecciones de mitad de mandato”, añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sentado junto a Trump, dijo que había habido “ciertos avances” en las conversaciones con Irán. “Veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar”, dijo Rubio.

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Trump no respondió directamente al informe de la televisión estatal iraní sobre un borrador de acuerdo. Dijo que “nadie”, incluido Irán, controlaría el estrecho de Ormuz y rechazó los reportes de que Irán y el estado del Golfo de Omán podrían controlar un sistema de peaje para la vía marítima.

El mandatario estadounidense incluso dijo que “Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires”, en un comentario que aparentemente estaba destinado a Irán.

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Trump sugirió después que un acuerdo con Irán podría depender de la disposición de Arabia Saudita y otros países de mayoría musulmana para firmar los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. “No estoy seguro de que debamos hacer el acuerdo si ellos no firman”, dijo Trump. El mandatario reveló que no se sentiría cómodo si Rusia o China se llevaran el uranio enriquecido iraní para destruirlo, otra solución que se ha planteado. Más temprano, el subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que “la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo” y advirtió que “las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”.

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