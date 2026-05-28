Guerra en Medio Oriente: Trump no está conforme con el pacto con Irán

Trump sugirió después que un acuerdo con Irán podría depender de la disposición de Arabia Saudita y otros países de mayoría musulmana para firmar los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. “No estoy seguro de que debamos hacer el acuerdo si ellos no firman”, dijo Trump. El mandatario reveló que no se sentiría cómodo si Rusia o China se llevaran el uranio enriquecido iraní para destruirlo, otra solución que se ha planteado. Más temprano, el subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que “la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo” y advirtió que “las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”.