Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego tras nuevos ataques

Resumen para apurados
- Irán acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego tras nuevos ataques del martes en la provincia de Hormozgán, lanzados según Washington para destruir misiles iraníes.
- Los ataques ocurrieron bajo la tregua vigente desde el 8 de abril, interrumpiendo las negociaciones de paz que Donald Trump consideraba cercanas a un acuerdo inminente.
- El líder Mojtaba Jamenei advirtió que EE.UU. perderá influencia regional, mientras que la reactivación de las hostilidades aleja la posibilidad de un pacto de paz inminente.
La tensión volvió a escalar en Oriente Medio luego de que Estados Unidos (EEUU) lanzara nuevos ataques contra Irán este martes, en medio de las negociaciones abiertas para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras semanas de enfrentamientos en la región.
Teherán denunció que las acciones militares violaron el alto el fuego vigente desde el 8 de abril y advirtió que no dejará los hechos “sin respuesta”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó las operaciones militares estadounidenses registradas en las últimas 48 horas contra posiciones ubicadas en la provincia sureña de Hormozgán.
En un comunicado, la cartera diplomática sostuvo que las acciones constituyen una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y del acuerdo de cese de hostilidades alcanzado entre Washington y Teherán.
Además, Irán acusó a Estados Unidos de llevar adelante actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes en el marco del cerco naval impuesto sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.
Aunque las autoridades iraníes no brindaron detalles específicos sobre los ataques, responsabilizaron directamente al gobierno estadounidense por las consecuencias derivadas de las operaciones militares, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en la región.
La ofensiva representó el primer ataque directo estadounidense contra Irán en varias semanas y generó un nuevo revés para las negociaciones diplomáticas que en los últimos días mostraban señales de avance.
Incluso, el presidente Donald Trump había sugerido durante el fin de semana la posibilidad de un acuerdo inminente.
Sin embargo, el escenario volvió a tensarse luego de que Israel anunciara el lunes una intensificación de su ofensiva en Líbano y, posteriormente, se produjeran los ataques estadounidenses sobre territorio iraní.
Las declaraciones de Jamenei
En una declaración difundida por la televisión estatal iraní, el líder supremo Mojtaba Jamenei aseguró que Washington está perdiendo influencia en la región y se aleja “cada día más de su antiguo estatus” en el golfo Pérsico.
“Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”, afirmó.
Jamenei, que asumió el cargo a comienzos de marzo tras la muerte de su padre durante el primer día de guerra, sostuvo además que los países del Golfo “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.
El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán había sido acordado el 8 de abril, luego de semanas de enfrentamientos y ataques cruzados iniciados el 28 de febrero, en el marco de la ofensiva israelí-estadounidense sobre la región.