Guerra en Medio Oriente: Trump condiciona a los países árabes para un pacto con Irán

Pese a la presión interna, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno. Después, el mandatario instó en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana, entre estos Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.