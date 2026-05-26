Mundo

Guerra en Medio Oriente: Trump condiciona a los países árabes para un pacto con Irán

Reconocimiento a Israel.

ESCÉPTICOS. El pedido de Trump “muestra lo poco que conoce Estados Unidos a Medio Oriente”, según los expertos.
ESCÉPTICOS. El pedido de Trump “muestra lo poco que conoce Estados Unidos a Medio Oriente”, según los expertos.
Hace 4 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Arabia Saudita, Qatar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Medio Oriente.

Irán advirtió más temprano que no está cerca un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a que hay avances.

El conflicto, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, resultó en un bloqueo del estrecho de Ormuz y bombardeos de Irán contra países productores de crudo. Las perturbaciones en el suministro desestabilizaron la economía global por el aumento del precio de la energía.

Pese a la presión interna, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno. Después, el mandatario instó en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana, entre estos Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

Obligación

El mandatario argumentó que “después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham”, firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes.

Irán señala que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente

Irán señala que el acuerdo con Estados Unidos no es inminente

Anna Jacobs, del Arab Gulf States Institute, cen Washington, declaró que esta petición de Trump muestra “lo poco que entiende el gobierno estadounidense a Medio Oriente”.

“La seguridad de los Estados del Golfo ha sido amenazada más que nunca por las decisiones imprudentes del presidente Trump y espera que los Estados árabes le agradezcan y normalicen las relaciones con Israel, algo que no van a hacer en este momento”, destacó.

Guerra en Medio Oriente: Trump dice que no quiere apurar un trato con Irán

Guerra en Medio Oriente: Trump dice que no quiere apurar un trato con Irán

Una delegación iraní liderada por el jefe negociador, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, el canciller Abás Araqchi y el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, viajó Catar para avanzar en las negociaciones. La visita está centrada en cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, el uranio altamente enriquecido y el tema de los fondos iraníes congelados.

Temas Estados Unidos de AméricaIránDonald TrumpGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa
1

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo
2

El Papa presentó su primera encíclica este 25 de mayo

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
3

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

4

Cartas de lectores: 25 de Mayo: Patria y libertad

5

Cartas de lectores: 25 de Mayo, la familia, la patria

Más Noticias
Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

A partir de esta edad hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

China mandó un año al espacio a un astronauta

China mandó un año al espacio a un astronauta

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Recuerdos fotográficos: “Apúrate despacio”, el “ex libris” de Juan Heller para la Corte

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

Cuatro de cada 10 argentinos evalúa que su situación económica es mala

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

Comentarios